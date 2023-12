Les Français travaillent moins longtemps que leurs voisins européens

Environ 1.668 heures par an pour les salariés à temps complet, soit 122 heures de moins que les Allemands, selon une enquête.

(Boursier.com) — La France est, après la Finlande, le pays où la durée annuelle effective du travail des salariés à temps complet est la plus faible, selon une étude Rexecode publiée mercredi. Les salariés français travaillaient en moyenne 1.668 heures par an en 2022, d'après l'estimation qui peut être effectuée à partir de l'enquête européenne sur les Forces de travail réalisée par Eurostat.

Avec l'Allemagne, l'écart s'établit à 122 heures, soit l'équivalent de trois semaines de travail. "L'année 2022 reste une année de crise encore perturbée par la pandémie de Covid-19 et par la crise énergétique, mais ces facteurs ne constituent pas a priori des sources de biais dans les comparaisons entre pays dans un sens plutôt que dans l'autre", estime le cabinet. Il précise que la durée du travail effective est la durée du travail réellement effectuée, contrairement à d'autres notions de durée qui incluent des périodes d'absence.

"La différence de trois semaines de travail entre les salariés à temps complet français et allemands s'explique pour un tiers par une durée de travail hebdomadaire habituelle plus faible en France (d'une heure par semaine, ce qui fait en cumulé sur une année une semaine de travail), et pour les deux tiers restants, par un temps d'absence plus élevé en France (de deux semaines par an). Les congés sont plus longs en France (l'équivalent de 4,3 semaines par an contre 1,6 en Allemagne) tout comme les arrêts maladie (2,1 semaines contre 1,2 en Allemagne).

Temps complet et temps partiel

Avec 1.668 heures, la durée effective annuelle de travail des salariés à temps complet en France est sensiblement inférieure à la moyenne européenne, qui est de 1.792 heures. Elle est à 65 heures de moins qu'en Espagne et à 162 heures de moins qu'en Italie.

Pour les travailleurs à temps partiel, l'Hexagone se place en revanche en haut du palmarès. La durée effective annuelle moyenne de travail était en France de 971 heures par an (58% de la durée d'un temps complet) en 2022, contre 952 heures en moyenne dans l'Union Européenne, 923 heures pour un salarié moyen à temps partiel allemand (52% de la durée d'un temps complet), 911 heures pour un salarié à temps partiel en Espagne (53 % d'un temps complet) et 1.076 heures pour un salarié à temps partiel en Italie (59% d'un temps complet). Environ 17% des salariés français exercent un emploi à temps partiel selon l'enquête Forces de travail d'Eurostat, par choix individuel ou parce qu'ils n'ont pas pu trouver un emploi à temps complet.