Les Français sans activité au secours des agriculteurs ?

Les Français sans activité au secours des agriculteurs ?









200.000 emplois directs seraient à pourvoir, selon le ministre Didier Guillaume.

(Boursier.com) — Le ministre de l'Agriculture Didier Guillaume demande aux Français privés d'activité à cause du coronavirus, de donner un coup de pouce aux agriculteurs, qui risquent d'être privés de main d'oeuvre dans les prochaines semaines - beaucoup d'entre eux embauchent des travailleurs étrangers, qui cette fois ne pourront sans doute pas venir en France.

"Il y a la possibilité d'avoir 200.000 emplois directs dans l'agriculture. Donc je veux lancer un grand appel à l'armée des ombres, un grand appel aux femmes et aux hommes qui aujourd'hui ne travaillent pas, un grand appel à celles et ceux qui sont confinés chez eux dans leur appartement ou dans leur maison, à celles et ceux qui sont serveurs dans un restaurant, hôtesses d'accueil dans un hôtel, aux coiffeurs, à celles et ceux qui n'ont plus d'activités", a déclaré Didier Guillaume sur BFM TV.

Tous aux champs ?

Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a annoncé mardi matin que 730.000 salariés français se trouvaient au chômage partiel en raison de la crise causée par la pandémie de Covid-19.

"Rejoignez celles et ceux qui vont nous permettre de nous nourrir de façon propre, saine, durable", a encore martelé le ministre de l'Agriculture. Car "il faut que les travaux des champs se fassent et pour qu'il se fassent il faut de la main d'oeuvre", a-t-il ajouté, invoquant le "besoin de la solidarité nationale pour que nous puissions tous manger".