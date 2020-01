Les Français refont le plein de projets !

Plus de la moitié d'entre eux envisagent de réaliser des projets d'envergure en 2020 (53% contre 44% en 2019)

(Boursier.com) — Cofidis, un des principaux acteurs du crédit à la consommation en France, publie ce jour la 2ème édition des résultats de l'enquête "La liste des projets en 2020", réalisée en collaboration avec l'institut CSA Research.

Cofidis réalise régulièrement des études sur les projets des Français et les utilisateurs de crédit à la consommation afin de leur offrir un accompagnement personnalisé, qui prend en compte leur situation financière et leur capacité de remboursement...

En juin 2019, près d'un tiers des Français jugeait leur pouvoir d'achat en régression, un sentiment de dégradation qui avait un effet mécanique sur leur envie de mener un projet au cours des 12 prochains mois (62% ; -3pts par rapport à 2018). 6 mois après, Cofidis a de nouveau interrogé les Français pour connaître leur état d'esprit pour 2020, leurs aspirations et leurs contraintes à conduire des projets....

Les résultats sont plutôt positifs et encourageants : près d'un Français sur deux (53% ; +9pts) envisage de mener à bien des projets nécessitant un budget important, en particulier les foyers avec enfants (73%), les CSP+ (69%) et les 25/34 ans (66%). En parallèle, la part de Français n'envisageant pas de projet pour l'année 2020 diminue (47% ; -8pts vs 2019).

L'optimisme semble être au rendez-vous pour cette nouvelle année

Les Français comptent multiplier les projets : plus d'un tiers des Français envisagent de mener plus de projets qu'en 2019 (35% ; +7pts), notamment les 18/24 ans (55%), les foyers avec enfants (47%) et les CSP+ (43%). A contrario, 17% des Français envisagent d'en réaliser moins, principalement les personnes en retraite ou en préretraite (27%).

En moyenne, les Français envisagent de conduire 2 projets d'envergure (stable par rapport à 2019).

Les Français déclarent avoir une vision claire sur leur capacité financière (78% ; +4pts) et un plus grand nombre d'entre eux ont confiance dans l'avenir concernant leurs revenus (46% ; +8pts), notamment les plus jeunes (18/24 ans : 64% et 25/34 ans : 56%). De plus, la part des Français déclarant ne pas avoir confiance en l'avenir concernant leurs finances, diminue (54% ; -7pts).

Une meilleure capacité financière

Les Français semblent avoir une meilleure capacité financière puisqu'ils déclarent accorder plus d'argent à leur projet que l'an dernier : en moyenne le budget alloué à chaque projet est de 5.186 euros (+1 411 euros par rapport à 2019).

La part des Français qui envisage de réaliser moins de projets à cause d'un manque de financement, diminue (53% ; -22pts). Cependant, le manque de financement, dû à une perte de pouvoir d'achat, demeure toujours le principal frein à la réalisation de projet loin devant le manque d'envie, de motivation ou de temps (19%), ou un changement dans la vie personnelle ou professionnelle (10%).

Les projets les plus plébiscités...

Parmi les projets envisagés dans le cadre de cette enquête notons :

Améliorer son cadre de vie pour 39% des Français (+6pts) dont : la rénovation du logement (27% des Français ; +7pts ; 8.487 euros en moyenne soit +1.369 euros), la décoration du logement (24% ; +1pt ; 1.725 euros en moyenne soit +101 euros) et l'achat de meubles (21% ; +1pt ; 1.361 euros en moyenne soit +62 euros).

Faire un voyage pour 31% des Français (+3pts par rapport à 2019 ; pour un budget moyen de 2.518 euros, soit +284 euros).

Acheter des biens d'équipement pour un quart des Français (25% ; -3pts) dont : l'achat de produits d'électroménager (19% ; +1pt ; 1.121 euros en moyenne soit -245 euros) et de produits high-tech (16% ; -6pts ; 1.287 euros soit +337 euros).

Faire l'acquisition d'une voiture pour 22% des Français (+5pts) dont : l'achat d'un véhicule neuf (13% ; +4pts ; 22.385 euros soit +2.360 euros) ou d'occasion (13% ; +2pts ; 8.694 euros soit +1.756 euros).

Réfléchis et planifiés

Plus que jamais, les projets sont réfléchis et planifiés : pour 43% des Français, il s'agit de réaliser des souhaits de longue date, loin devant un besoin devenu indispensable cette année (25%) ou un changement dans la vie personnelle ou professionnelle (23%).

D'ailleurs, une très large majorité continue de planifier leurs projets (83% ; +3pts) et s'y prennent plusieurs mois à l'avance (74% ; -1pt) notamment les 25/34 ans (80%).

Afin de financer leurs projets, 39% des Français envisagent de puiser dans leur épargne personnelle (+5pts) et 32% comptent puiser dans leur budget dédié aux dépenses courantes (+2pts).

A noter que 20% des Français envisagent de contracter un crédit à la consommation... Une progression de 5 points par rapport à l'an dernier, ce qui confirme la bonne santé du marché. Cette progression importante dans l'utilisation du crédit à la consommation concerne de nombreux projets : 53% des Français qui envisagent d'acheter une voiture neuve (+2pts), 44% des Français qui envisagent d'acheter une voiture d'occasion...