Les Français prêts à accepter le poids de la transition écologique sur leur porte-monnaie

Ils sont nombreux à accepter de changer leurs habitudes, quitte à en payer le prix.

(Boursier.com) — Le gouvernement détaille ce jeudi son plan de "sobriété énergétique" visant à réduire de 10% la consommation d'énergie en France, afin de passer l'hiver sans encombre, dans un contexte de réduction des approvisionnements et de flambée des prix de l'électricité. Baisse du chauffage, réduction de l'éclairage, économies dans les transports sont notamment au menu.

Les Français eux, estiment déjà que la transition écologique a un impact sur leur pouvoir d'achat : ils sont 61% à le ressentir, dont 20% affirment le ressentir fortement, d'après le dernier baromètre Cofidis/CSA Research consacré au pouvoir d'achat. Et pour une majorité d'entre eux (69%) cet impact est plutôt négatif.

Prêts à changer les habitudes

Cela n'empêche pas les Français de vouloir modifier leurs habitudes de consommation en faveur de la transition écologique. Ils sont 70% à se déclarer prêts à le faire, dont majoritairement les 35-49 ans (77%) et les CSP+ (79%). "Et si ces derniers sont prêts à agir, c'est avant tout en réduisant leurs déchets liés à leur consommation (92%), en baissant leurs dépenses énergétiques (91%) ou encore en achetant plus local, bio ou en direct chez le producteur (89%)", peut-on lire dans un communiqué.

Mis à part l'investissement dans des énergies plus écologiques pour son logement qui demande un effort plus élevé, les Français sont prêts à modifier leur comportement pour toutes les actions ne nécessitant pas un investissement financier substantiel.