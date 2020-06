Les Français paient en moyenne 632 euros d'assurance auto par an

(Boursier.com) — L'assurance auto coûte un peu plus cher chaque année... Selon le 5ème baromètre du comparateur en ligne LeLynx.fr, dévoilé par 'Le Parisien' ce mardi, les primes d'assurance automobile ont encore augmenté en 2019, atteignant 632 euros en moyenne par an, soit une hausse de 2,9% par rapport à 2018.

Sur les cinq dernière années, le montant des primes d'assurance a même grimpé de 12%, selon les estimations du comparateur, qui a réalisé cette étude à partir de 980.000 requêtes lancées en ligne en 2019. "En comparaison avec leurs revenus, l'assurance auto coûte bien trop cher aux Français", a indiqué la directrice générale déléguée du site Amina Walter au quotidien.

Pour rappel, les primes sont calculées selon le profil de l'assuré, l'expérience au volant, la propre sinistralité, le lieu d'habitation, la valeur et la puissance de la voiture. D'autres éléments peuvent être pris en compte, comme les événements externes (le coût des réparations, la sinistralité globale et le risque climatique...).

Des véhicules toujours plus coûteux à réparer

En 2019, cette forte progression des primes s'explique principalement par la hausse de 6,5% du coût des réparations et du prix des pièces détachées", a détaillé Amina Walter, ajoutant que "les véhicules sont toujours plus équipés et coûteux à réparer en cas de sinistre".

Des écarts existent entre les prix des assurances selon les régions. L'Île-de-France demeure, sans surprise, la région où l'assurance auto est la plus coûteuse, à 697 euros en moyenne, contre 537 euros en Bretagne. En Normandie, la prime affiche la plus forte progression : +4,5%, soit 603 euros en raison notamment des tempêtes Carmen et Eleanor...

Les Marseillais paient plus cher

Pour les villes, les Marseillais paient plus cher, avec un montant de 808 euros en moyenne par an, "car le vandalisme y est élevé et ils optent souvent pour des modèles puissants et récents", a expliqué Amina Walter. A l'inverse, c'est à Nantes (Loire-Atlantique) que la prime moyenne est la moins onéreuse (585 euros). A Paris, les propriétaires d'une voiture paient 707 euros.

Pendant le confinement, alors que leur véhicule restait au garage, certains automobilistes ont souhaité suspendre leur assurance auto. Alors que le nombre d'accidents de la route a chuté de 91% durant cette période, selon les chiffres l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière, l'UFC-Que Choisir a demandé aux pouvoirs publics "que les économies des assureurs bénéficient intégralement aux assurés".