Les Français ont dépensé près de 147 milliards d'euros sur internet en 2022

Ces résultats sont portés par la progression significative des ventes dans le secteur des transports, du tourisme et des loisirs.

(Boursier.com) — Les dépenses des Français sur internet ont encore progressé l'an dernier. Le secteur du e-commerce (produits et services confondus) a totalisé 146,9 milliards d'euros de chiffre d'affaires, soit une hausse de 13,8% par rapport à l'année précédente, selon le bilan annuel dévoilé mardi par la Fevad (Fédération e-commerce et vente à distance).

Ces résultats sont portés par la progression significative des ventes dans le secteur des transports, du tourisme et des loisirs qui ont dopé le secteur des services (+36% sur un an soit +50% par rapport à 2019). Les ventes de produits sur internet sont en baisse de 7% par rapport à 2021 mais en hausse de 33% par rapport à 2019.

?? Pour en savoir plus sur les chiffres du e-commerce en 2022, rdv ici : https://t.co/gdNDZdrXK5#ecommerce #fevad #chiffresclesfevad

— FEVAD (@FevadActu), via Twitter

2,3 milliards de transactions

En 2022, 2,3 milliards de transactions ont été réalisées sur des sites de vente sur internet (produits et services confondus), soit une hausse de 6,5%. Le panier moyen est en hausse de 6,9% par rapport à l'an dernier et atteint 65 euros, sous l'effet conjugué de la reprise des services, dont le prix est plus élevé, et de l'inflation.

Pour l'ensemble de l'année 2022, le e-commerce conserve une croissance globale dynamique, en dépit du recul de la vente des produits en particulier au premier semestre. Ce ralentissement, lié à un effet de base post-Covid, a en effet été compensé par la progression significative des ventes de services.

Sur l'ensemble de l'année écoulée, la part du e-commerce dans la vente de produits est estimée à 12,5% du commerce de détail. Le nombre de sites marchands actifs progresse de 5% avec plus de 10.000 nouveaux sites en un an.

Les ventes de produits se stabilisent

Les années 2020 et 2021 avaient été marquées par plusieurs confinements et un fort dynamisme. Le secteur a ensuite connu un recul substantiel au 1er semestre 2022 (-16%) avant de stabiliser son activité en deuxième partie d'année. Par rapport à l'année 2019, la croissance s'établit à +19%. Dans le détail, les ventes en ligne des enseignes magasins surperforment avec une progression de 35% en 2022 par rapport à 2019.

Si toutes les catégories de produits sont en recul par rapport à 2021, elles sont toutes en hausse en comparaison de 2019. Les secteurs qui progressent le plus sont la Beauté-Santé et le Mobilier-Décoration (respectivement +29% et +19% depuis 2019).

Les sites de Voyage-Tourisme ont progressé de 55% sur l'ensemble de l'année, dopés par la possibilité de voyager à nouveau mais également par un effet de hausse des prix. L'année 2022 dépasse de 16% l'année 2019.