Les Français effectuent moins de deux retraits d'argent liquide par mois

Ils boudent encore plus les distributeurs de billets automatiques depuis la crise sanitaire et les recommandations de privilégier les paiements par carte pour freiner les contaminations.

(Boursier.com) — Les Français retirent de moins en moins d'argent aux distributeurs et les espèces correspondent de plus en plus à un moyen de paiement d'appoint. Au total en 2020, 1,1 milliard d'opérations de retraits de billets par carte ont été enregistrés, soit une baisse de 4,3% en un an, selon les données de l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement.

Et les résultats de la première étude du comparateur Panorabanques sur le comportement bancaire des Français, révélée par 'Le Parisien', enfonce le clou : en moyenne, une carte n'est utilisée pour retirer de l'argent à un distributeur automatique de billets (Dab) que 1,6 fois par mois. Par ailleurs, "35% des personnes interrogées par la plateforme Poll&Roll (qui a réalisé le sondage) déclarent effectuer moins d'un retrait par mois et 7% affirment même ne jamais en faire.

Le montant moyen est très limité : 73 euros par mois. Cet argent est surtout utilisé dans les petits commerces (64%), au marché (59%), pour les pourboires (37%), les achats dans une brocante (36%) ou pour faire un cadeau à un proche (34%).

Effet Covid

Selon Panorabanques, les Dab étaient déjà boudés par les Français, et la crise sanitaire a amplifié le phénomène, les autorités conseillant notamment de favoriser les paiements par carte pour éviter de manipuler pièces et billets et ainsi freiner les contaminations.

"De plus en plus de commerçants acceptent aujourd'hui le paiement par carte sans seuil de dépenses. Dans beaucoup de boulangeries, on peut payer sa baguette par carte maintenant", rappelle Laure Prenat, directrice générale de Panorabanques, dans les colonnes du 'Parisien'.

Le développement du paiement sans contact, et le relèvement du plafond de paiement de 30 euros à 50 euros à partir du 11 mai 2020 a beaucoup joué. Autre piste soulevée par l'étude : la disparition progressive des agences bancaires sur le territoire : 3.700 ont été fermées depuis dix ans.