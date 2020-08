Les Français désormais plus inquiets du risque sanitaire que du risque économique

Les Français désormais plus inquiets du risque sanitaire que du risque économique









Selon un sondage Ifop pour le 'JDD', 53% des personnes interrogées se disent préoccupées par la crise sanitaire liée au Covid19, contre 29% par la crise économique...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La santé passe désormais au premier plan... Alors que l'épidémie de Covid-19 poursuit son regain en France avec plus de 3.000 nouveaux cas constatés dimanche, les Français semblent avoir changé de priorité à mesure que la rentrée approche. Selon un sondage Ifop réalisé les 13 et 14 août pour le 'JDD', 53% s'inquiètent désormais du "risque sanitaire" pour leur santé et celle de leurs proches, loin devant le "risque économique" (29%).

D'après un précédent sondage, effectué pour 'Le Parisien' deux semaine après le déconfinement, ils étaient 79% à être préoccupés par la crise économique annoncée, contre 21% à s'inquiéter du Covid-19.

D'autre part, les Français, qui ont été interrogés sur "ce qui les inquiète le plus", place désormais en troisième position "le risque pour les libertés publiques avec les obligations pour lutter contre l'épidémie", telles que le port du masque obligatoire et la restriction de l'accès à certains lieux, à 18%.

"L'inquiétude face au coronavirus remonte"

"Le discours ambiant insiste sur une forme d'insouciance des Français alors qu'ils placent haut le risque sanitaire. L'inquiétude face au coronavirus remonte, alors que le discours médiatique dit que les Français se relâchent", commente Jean-Philippe Dubrulle, directeur d'études à l'Ifop. Dans le détail, pour les salariés du secteur public, le risque sanitaire prime dans 60% des cas, contre 22% pour le risque économique.

Sondage Ifop-JDD : 53% des Français sont inquiets du risque sanitaire liée à l'épidémie, 29% du risque économique https://t.co/mwCz6EjvAo pic.twitter.com/1BeYW4PB13 — Le JDD (@leJDD), via Twitter

En revanche, les dirigeants d'entreprise sont les seuls à placer le risque économique (39%) devant le risque sanitaire (35%). Concernant les craintes liées à l'économie et à l'emploi, les 18-24 ans sont nettement les plus inquiets, à 40%.

41% des Français font confiance au gouvernement

Par ailleurs, l'enquête souligne que les Français sont tout de même 87% à se dire inquiets des conséquences économiques de la crise du Covid-19 (contre 13% pas inquiets), tandis que 73% le sont pour eux et leur famille (contre 27% pas inquiets).

Interrogés sur la confiance accordée au gouvernement, 41% des Français estime qu'il est mesure de "faire face efficacement" à la propagation du Covid-19 et 52% jugent qu'il est capable d'aider les entreprises en difficultés, un chiffre stable depuis mai. "Il n'y a pas d'érosion. Le gouvernement n'a pas perdu de crédit cet été malgré un contexte, tout de même, de reprise de l'épidémie", explique Jean-Philippe Dubrulle.