Les frais de rentrée bondissent de 13% pour les étudiants, selon la FAGE

(Boursier.com) — Après l'Unef en début de semaine, c'est au tour de la Fédération des associations générales étudiantes (FAGE) de publier son baromètre annuel, qui montre sans surprise que le coût de la rentrée va encore augmenter cette année. L'enveloppe globale est estimée à 2.527 euros, soit une hausse moyenne de 7,38%.

La FAGE distingue deux types de frais : ceux de rentrée et ceux de vie courante. Elle estime que pour la seule rentrée, il faudra débourser de 1.132,44 euros à 1.164,36 euros en région et de 1.351,14 euros à 1374,70 euros en Ile-de-France. Cela matérialise un bond de 13% par rapport à 2021. "Cette évolution s'explique notamment par les stigmates laissés par la crise sanitaire et en l'occurrence par une inflation très importante", explique la fédération dans un communiqué.

Davantage d'aides

Elle demande donc une action "en premier lieu sur la question des aides sociales et de leur réforme". "La volonté du Sénat de supprimer il y a quelques semaines l'aide exceptionnelle de rentrée de 100 euros montre une nouvelle fois le manque de considération de la part de certains politiques à l'égard de la situation étudiante", selon la FAGE.

Le gouvernement a déjà annoncé la revalorisation des bourses sur critères sociaux de 4% et des aides au logement de 3,5%. Il s'est par ailleurs engagé au prolongement du ticket restaurant universitaire à 1 euro.