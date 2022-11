Les 'fonds durables' ont attiré au niveau mondial 22,5 Mds$ de capitaux nets au troisième trimestre

L'Europe demeure le plus grand marché de fonds durables...

(Boursier.com) — Morningstar vient de publier le rapport trimestriel Global Sustainable Fund Flows, qui examine l'activité récente au niveau mondial des fonds durables et détaille les flux régionaux, les actifs et les lancements pour le troisième trimestre 2022.

Les fonds durables ont attiré au niveau mondial 22,5 milliards de dollars de capitaux nets au troisième trimestre 2022, alors que les investisseurs s'inquiètent d'une récession mondiale, des pressions inflationnistes, de la hausse des taux d'intérêt et du conflit en Ukraine. Les fonds durables ont continué à mieux résister que le marché des fonds dans son ensemble, qui a enregistré 198 milliards de dollars de sorties nettes sur la période...

Les principales conclusions de l'étude

En Europe, la quasi-totalité (96%) des capitaux entrants (22,6 milliards de dollars) a été investie dans des fonds passifs, tandis que les fonds actifs durables ont enregistré le pire trimestre depuis au moins cinq ans...

Les fonds durables mondiaux ont collecté 22,5 milliards d'USD au troisième trimestre 2022 contre 33,9 milliards d'USD (révisés) au deuxième trimestre.

Dans un contexte d'inquiétude des investisseurs face à la récession mondiale, aux pressions inflationnistes, à la hausse des taux d'intérêt et au conflit en Ukraine, les fonds durables ont mieux résisté que le marché des fonds dans son ensemble, qui a subi une décollecte nette de 198 milliards de dollars sur les trois derniers mois.

Les actifs des fonds durables mondiaux sont passés de 2,28 trillions de dollars en juin à 2,24 trillions de dollars à la fin du mois de septembre. La baisse de 1,6% a été moins prononcée que celle de 7,5% enregistrée sur le marché des fonds en général.

Le développement des produits a ralenti au troisième trimestre après s'être stabilisé au premier semestre 2022. On estime que 148 nouveaux fonds durables ont été lancés dans le monde sur les 3 derniers mois.

L'Europe demeure le plus grand marché de fonds durables...