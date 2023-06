Les fonds de 'buyout' restent dynamiques dans un contexte d'incertitude

La situation est moins favorable pour les fonds de 'venture'...

(Boursier.com) — Selon une étude de NB Private Markets, les fonds de buyout affichent des performances solides malgré un premier trimestre 2023 mouvementé...

Après avoir analysé les évolutions de valorisations d'un large éventail de fonds de private equity, l'étude a révélé que les fonds de buyout small et mid-cap (les plus représentés dans l'étude) affichait en moyenne une hausse d'environ 3% au cours du trimestre dans leur monnaie de référence. Dans l'ensemble, les fonds de buyout, y compris les stratégies de buyout traditionnelles, de value buyout/retournementet de growth buyout/growth equity, étaient en hausse de plus de 2% en moyenne au premier trimestre, à la fois en dollars américains et en monnaie de référence.

Même si de nombreux marchés boursiers ont connu une forte hausse au cours du premier trimestre, avec une progression de 7,5% du S&P 500, les marchés cotés sont restés à des niveaux en-dessous de la moyenne au cours des douze mois précédents la fin mars 2023. Par exemple, l'indice de rendement total du S&P 500 était en baisse de près de 8%, tandis que le Russell 2000 et le Nasdaq ont baissé de plus de 11% et de 13% respectivement. En revanche, les fonds de buyout ont enregistré une hausse de plus de 1% en moyenne au cours de cette même période.

L'impact des taux

La situation est moins favorable pour les fonds de venture, où les valorisations des entreprises à forte croissance, notamment dans les secteurs technologiques, ont été impactées par des taux d'intérêt plus élevés et des multiples en baisse.

En moyenne, les fonds de venture étudiés ont progressé de près de 2% au premier trimestre 2023. Cependant, cette progression a été soutenue par les performances positives de fonds qui détenaient encore des actions de sociétés cotées en bourse ces dernières années. En moyenne, les fonds de venture ont connu une baisse de valeur de 0,2% au premier trimestre 2023, après avoir enregistré quatre trimestres consécutifs de baisse en 2022.

Avant le repli du marché, les fonds de venture étudiés affichaient des performances exceptionnelles, avec des augmentations de valeur moyennes annuelles de 37% en 2020 et de 47% en 2021, dépassant largement les autres classes d'actifs cotées et non-cotées au cours de cette période.

Néanmoins, en 2022, les fonds de venture étudiés étaient en baisse de 12%... Il est intéressant de noter que cette baisse correspond presque à celle de 13,3% de l'indice de rendement total du Nasdaq sur la même période. Alors que le Nasdaq a terminé l'année 2022 en baisse de 33%, les fonds de venture ont connu, en moyenne, une baisse de -17%, soit moitié moins...

La gestion active est le meilleur moyen de faire face aux fluctuations

Avec plus de 115 milliards de dollars d'actifs sous gestion sur les marchés privés, Neuberger Berman bénéficie d'un point de vue unique, lui permettant d'accéder aux données de valorisation de plus de 400 fonds de private equity actifs. Chaque trimestre, l'équipe analyse les changements de valorisation dès réception des notes actualisées.

Généralement, les sociétés de private equity gèrent activement les entreprises de leur portefeuille. Elles ont généralement à disposition d'importantes ressources opérationnelles et peuvent utiliser leur position de contrôle ou d'influence pour réagir rapidement à l'environnement du marché , a déclaré Doug Manor, directeur général chez Neuberger Berman.

Ces dernières années, cela s'est révélé primordial lorsque les entreprises du portefeuille étaient confrontées aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement, aux tensions géopolitiques, aux pressions inflationnistes et à des taux d'intérêt plus élevés. Loin de la méfiance vis-à-vis des marchés cotés, les fonds de buyout ont continué à soutenir des initiatives de croissance, à effectuer des mises à niveau opérationnelles et à poursuivre des stratégies de pricing et d'acquisitions complémentaires créatrices de valeur, afin de maintenir leurs marges et accroître leurs flux de trésorerie.

Cette gestion active a permis aux entreprises soutenues par des fonds de private equity de maintenir des performances opérationnelles et financières à un niveau relativement élevé, même en période de volatilité et de baisse des multiples sur les marchés cotés.