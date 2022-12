Les fonds à long terme domiciliés en Europe ont bénéficié de 28,6 MdsE de collecte nette en novembre

Selon la dernière étude Morningstar

(Boursier.com) — Morningstar publie son dernier rapport European Asset Flows Commentary , analysant l'évolution des encours des fonds ouverts et des ETF domiciliés en Europe pour le mois de novembre.

Parmi les principaux points à retenir, les fonds à long terme domiciliés en Europe ont bénéficié de 28,6 milliards d'euros de collecte nette en novembre 2022, soit le meilleur résultat mensuel en termes de flux depuis le début de l'année.

Après un mois record en octobre avec 146 milliards d'euros de collecte, les fonds monétaires ont poursuivi leur tendance positive avec 41 milliards d'euros de collecte sur le mois dernier...

Nouveaux capitaux

Les fonds d'actions ont recommencé à attirer de nouveaux capitaux à hauteur de 12 milliards d'euros après 6 mois consécutifs de rachats nets. Les stratégies actives et passives ont bénéficié l'une et l'autre de cette collecte.

Le mois de novembre a également été positif pour les fonds obligataires qui ont connu une collecte nette de 16,6 milliards d'euros...

Les fonds à long terme classés article 8 du règlement SDFR ont rassemblé près de 20 milliards d'euros de nouvelles souscriptions nettes, tandis que les produits relevant de l'article 9 ont attiré 2,9 milliards d'euros au cours du mois. Ce dernier groupe a été en mesure d'afficher un taux de croissance organique positif depuis le début 2022 (7,88%), tandis que le premier a enregistré un taux de croissance organique négatif de 1,55% au cours de la même période...

Au niveau des catégories Morningstar, les fonds mixtes d'actions mondiales de grande capitalisation ont été les plus recherchés par les investisseurs, suivis des fonds d'obligations d'entreprises en euros. A l'opposé, les fonds d'obligations à très court terme libellés ou couverts en euros ont connu les rachats nets les plus importants pour près de 3,2 milliards d'euros...

iShares en tête !

iShares est arrivé en tête des gestionnaires d'actifs avec la plus forte collecte suivi par Kempen et Pimco. UBS a perdu près de 6,5 milliards d'euros en novembre. Credit Suisse et Goldman Sachs ont subi des sorties de 2,7 milliards d'euros et 2,1 milliards d'euros, respectivement...

Au niveau des produits, l'ETF UBS FS MSCI ACWI SF ETF a bénéficié de 2,6 milliards d'euros de collecte nette. A l'inverse, le fonds UBS Focused SICAV US Treasury Bond USD a subi des sorties nettes de 2,6 milliards d'euros le mois dernier...

Les actifs des fonds à long terme domiciliés en Europe ont atteint 10.751 milliards d'euros à la fin du mois de novembre 2022, contre 10.372 milliards d'euros au 31 octobre.