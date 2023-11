Les flux d'épargne financière sont restés importants au 2ème trimestre en France

L'épargne investie en produits de taux a augmenté au T2...

(Boursier.com) — Au deuxième trimestre 2023, le flux trimestriel net de placements des ménages s'est établi à 33,2 Milliards d'euros en France, en hausse de 11,7 Milliards par rapport au trimestre précédent, rapporte la Banque de France.

L'épargne investie en produits de taux augmente au T2 (17,4 Milliards d'euros après 9,2 Milliards d'euros), notamment en raison d'une moindre décollecte sur les dépôts à vue et sur l'assurance-vie en euros...

Fonds propres

L'épargne orientée vers les produits de fonds propres progresse aussi : les ménages augmentent leurs placements en actions via des OPC et ne cèdent plus d'actions cotées détenues en direct. Les premières données (encore partielles) couvrant les principaux placements financiers des ménages pour le troisième trimestre 2023 indiquent notamment un arrêt du mouvement de décollecte significative sur les dépôts à vue (-0,7 MdE contre -12,0 milliards au T2 et -18,8 MdsE au T1).

En cumul sur quatre trimestres glissants, le flux net de placements financiers des ménages s'est établi à 130,8 Milliards d'euros au T2, en diminution par rapport au trimestre précédent mais toujours au-dessus du niveau d'avant pandémie (100 Milliards d'euros en 2019).

