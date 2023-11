Les femmes et l'acquisition de produits financiers, mode d'emploi !

Une étude réalisée par Solaris révèle que la sécurité, l'ouverture et l'inclusion sont les principaux facteurs d'influence...

(Boursier.com) — Selon un rapport produit par Futura, le réseau de Solaris pour les femmes dans la fintech, la sécurité, l'ouverture et l'inclusion sont les facteurs les plus recherchés par les femmes lorsqu'elles recherchent des services financiers à utiliser dans leur quotidien... L'étude, intitulée "La finance pour tous", avait pour objectif de découvrir les principaux facteurs d'influence que les femmes recherchent lorsqu'elles souscrivent à des services financiers.

Lorsqu'il s'agit d'évaluer ce que les femmes attendent généralement des services financiers, la sécurité financière est le principal facteur cité par 77% des interrogées et cela devant la volonté de faire fructifier leur argent à long terme...

Épargner pour la retraite est le troisième facteur le plus populaire, avec 68%, et se protéger contre l'inflation et autres crises économiques est reconnu par 47% des personnes interrogées.

Statut social

En revanche, seuls 8% des répondantes ont déclaré être motivées par l'amélioration de leur statut social (8%). Ce faible résultat est particulièrement significatif car il démontre que, malgré la neutralité de leurs produits financiers (du point de vue du genre), les entreprises de services du secteur manquent souvent le coche lorsqu'il s'agit de marketing...

Alicia Close, Senior Manager, Cards Business chez Solaris, souligne : "Il y a au moins 330 milliards de dollars de recettes annuelles mondiales à débloquer en donnant aux femmes un meilleur accès au financement. Il est temps de se poser la question suivante : "Où sont les produits qui leur sont destinés ?" Cette étude révèle des solutions simples et intéressantes vers lesquelles les fournisseurs peuvent se tourner pour éliminer les obstacles auxquels se heurtent les femmes dans le cadre des services financiers actuels".

Lorsque Futura a analysé les facteurs qui incitent le plus les femmes à utiliser des services financiers, la simplicité a été le facteur le plus important - pour 88% des répondantes... Cela devant l'accessibilité (77%), la flexibilité (63%) et la sécurité (58%).

En ce qui concerne les obstacles qui, selon les femmes, les empêchent d'utiliser certains produits financiers, le manque de connaissances est le facteur principal pour 71% d'entre elles - un chiffre qui serait probablement plus élevé parmi les personnes interrogées, moins familières avec le secteur des services financiers...

La peur mauvaise conseillère

La peur de prendre de mauvaises décisions est citée par 55% des personnes interrogées et la trop grande complexité par 40% d'entre elles...

L'étude a également révélé que le manque de connaissances et la peur de la discrimination sont des facteurs clés qui entravent le bien-être financier des femmes trans et des personnes non binaires... Seules 60% des personnes transgenres interrogées ont déclaré à Futura qu'elles utilisaient un compte bancaire ou une carte de débit, et elles sont encore moins nombreuses à utiliser des cartes de crédit.

"La peur de la discrimination s'avère être un obstacle permanent, les femmes trans que nous avons interrogées déclarant qu'elles ne se sentent pas à l'aise pour demander des conseils financiers parce qu'elles craignent de ne pas être prises au sérieux, d'être mal identifiées ou d'être appelées par leur ancien nom" souligne l'étude.

Méthodologie : L'étude a recueilli les réponses de 221 femmes par le biais d'un mélange de méthodes qualitatives et quantitatives. L'âge moyen des répondantes est de 33 ans. Ces dernières, travaillant dans le secteur de la fintech, ont un niveau de connaissance du secteur des produits financier avancé...