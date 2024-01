Les "fake news", menace principale pour le monde selon le Forum économique mondial

Le risque de désinformation grandit avec la généralisation de l'utilisation de la technologie de l'IA, selon un rapport.

(Boursier.com) — Les informations fausses ou erronées induites par l'intelligence artificielle (AI) représentent le plus grand danger pour le monde au cours des deux prochaines années, dans un contexte d'élections politiques et de difficultés économiques, selon une enquête du Forum économique mondial.

Quelques heures après la diffusion d'un faux message sur le compte X du gendarme boursier américain (SEC), qui a alimenté une brève hausse du Bitcoin, l'organisation basée à Genève, qui accueillera la semaine prochaine l'élite mondiale dans la station alpine suisse de Davos, s'inquiète de la manipulation potentielle des électeurs.

Menaces

Le sondage annuel mené par le forum auprès de plus de 1.400 experts en risques, décideurs politiques et dirigeants de l'industrie place "la fausse information et la désinformation" en tête des menaces auxquelles l'économie mondiale est confrontée à court terme. Les préoccupations concernant la santé de la planète dominent les perspectives pour la décennie à venir, une tendance déjà observée dans les enquêtes précédentes.

Top 10 des risques pour le monde (Forum économique mondial) Classement Risque dans les deux ans Risque dans les 10 ans 1 Fausse information et désinformation Evénements climatiques extrêmes 2 Evénement climatiques extrêmes Changement critique dans les systèmes terrestres 3 Polarisation sociétale Perte de diversité et effondrement de l'écosystème 4 Cyber insécurité Pénurie de ressources naturelles 5 Conflits armés interétatiques Fausse information et désinformation 6 Manque d'opportunité économique Effets néfastes des technologies d'IA 7 Inflation Migration involontaire 8 Migration involontaire Cyber insécurité 9 Ralentissement économique Polarisation sociétale 10 Pollution Pollution

En 2024, 60% du PIB mondial sera concerné par des scrutins politiques : élections du Parlement européen, élections en Europe (Finlande, Croatie, Portugal, Belgique, Autriche,, etc), législatives au Royaume-présidentielles aux Etats-Unis, élections en Asie (Taiwan, Indonésie, Inde, Corée du Sud), élections en Amérique Latine (Mexique, Uruguay).

Méfiance croissante

Le rapport indique que la propagation de la désinformation pourrait "perturber radicalement" les processus électoraux dans plusieurs économies au cours des deux prochaines années. "Une méfiance croissante à l'égard de l'information, ainsi que des médias et des gouvernements en tant que sources, va aggraver les opinions polarisées - un cercle vicieux qui pourrait déclencher des troubles civils et éventuellement une confrontation", peut-on lire dans le document.

Malgré les tentatives de réprimer les plateformes de médias sociaux, le risque de désinformation grandit avec la généralisation de l'utilisation de la technologie de l'IA pour développer des contrefaçons et amplifier la propagation de faux messages, selon le rapport.