Les eurodéputés approuvent l'accord commercial sur le Brexit









L'eurodéputé Guy Verhofstadt estime qu'il s'agit d'"un échec pour les deux parties, même si c'est mieux que rien".

(Boursier.com) — Le Parlement européen a approuvé mercredi l'accord commercial post-Brexit régissant les relations entre les Vingt-Sept et le Royaume-Uni. "Le Parlement européen a approuvé l'accord de commerce et de coopération entre l'UE et le Royaume-Uni", annonce sur Twitter l'eurodéputé Guy Verhofstadt.

Soulignant qu'il s'agit du premier accord commercial de l'histoire visant à instaurer des barrières et réduire des libertés, il estime qu'il s'agit d'"un échec pour les deux parties, même si c'est mieux que rien".

The @Europarl_EN approves the EU - UK trade & cooperation agreement ! > >The first trade deal in history to put up barriers & remove freedoms? > >A failure for both sides, but better than nothing. I still believe one day an ambitious young politician will want 🇬🇧to lead in 🇪🇺 again !

Le Parlement européen a affiché sa réticence à adopter cet accord dans les temps en réclamant à la Grande-Bretagne des gestes sur la mise en oeuvre du protocole sur l'Irlande du Nord.

Ce protocole inclus dans l'accord sur le Brexit même prévoit des contrôles douaniers sur certains échanges entre l'Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni pour éviter le rétablissement d'une frontière physique sur l'île d'Irlande, mais Londres a décidé unilatéralement en mars de prolonger jusqu'en octobre un moratoire sur ces contrôles. La Commission européenne a réagi en déclenchant une procédure d'infraction contre la Grande-Bretagne.

Répercussions concrètes

Ces répercussions concrètes du Brexit sur l'Irlande du Nord ont alimenté les tensions dans la province britannique, qui a connu récemment ses pires violences depuis de nombreuses années.