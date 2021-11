Les Etats-Unis rouvrent leurs frontières aujourd'hui

Après 20 mois de restriction, deux conditions sont nécessaires : être vacciné et présenter un test anti-covid négatif.

(Boursier.com) — Les Etats Unis rouvriront leurs frontières aux voyageurs vaccinés à partir de ce lundi 8 novembre. Face à la pandémie, l'ancien président des Etats-Unis Donald Trump avait fermé les frontières en février 2020, avec d'abord des restrictions en provenance de Chine, puis en mars 2020, pour des millions de voyageurs venant notamment de l'Union européenne, du Royaume-Uni ou de Chine, puis d'Inde ou du Brésil.

Avec les nouvelles règles, les personnes vaccinées qui ont obtenu un test négatif dans les 72 heures avant leur voyage pourront embarquer sur un vol vers les États-Unis. En plus d'une preuve de vaccination et de test négatif, Washington demandera aux compagnies aériennes la mise en place d'un système de suivi des contacts.

Les vaccins ayant obtenu le feu vert de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) sont acceptés. Selon la procédure d'urgence, les sérums d'Astrazeneca, Bharat Biotech, Johnson & Johnson, Moderna, Pfizer-BioNTech, Sinopharm et Sinovac sont sur la liste.

Les compagnies aériennes sont prêtes

Les compagnies aériennes, malmenées par la crise du coronavirus, ont largement préparé cette reprise, après 20 mois de restriction. Les vols transatlantiques entre les États-Unis et l'Europe - remplis de voyageurs premium - représentaient avant la crise la partie la plus rentable du marché mondial de l'aviation. Pour faire face à la demande, les compagnies ont augmenté le nombre de vols transatlantiques et vont utiliser des avions avec de plus grosses capacités.

Ce 8 novembre, les États-Unis rouvrent aussi leurs frontières terrestres avec le Mexique et le Canada aux voyageurs vaccinés contre le Covid-19.