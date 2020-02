Les entreprises tentent de s'adapter à la situation sanitaire en Chine

Hyundai a annoncé qu'il allait progressivement interrompre sa production en Corée du Sud

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Jour après jour, la propagation de l'épidémie de coronavirus en Chine perturbe le fonctionnement des nombreuses entreprises implantées dans la région... Ces dernières décennies, la Chine est en effet devenue "l'atelier de fabrication du monde", et les perturbations dans sa chaîne d'approvisionnement pourraient désorganiser la production et la livraison de nombreux produits exportés, à commencer par les appareils électroniques et de nombreux produits d'usage quotidien si la crise se prolonge...

Parmi les secteurs les plus affectés figurent les compagnies aériennes et les groupes qui sous-traitent une grande partie de leur production en Chine...

L'Etat chinois a pris des mesures drastiques pour mettre en quarantaine la région de Hubei, d'où est parti le coronavirus, et a restreint les déplacements de personnes dans l'ensemble du pays.

Des sous-traitants d'Apple fermés jusqu'au 10 février

Apple, qui a publié la semaine dernière des résultats records a indiqué que le groupe surveillait de près la situation sanitaire chinoise et avait élargi la fourchette de revenus attendus pour le trimestre en cours (entre 63 et 67 milliards de dollars) pour tenir compte des incertitudes. Ses deux plus grands sous-traitants, les taïwanais Foxconn et Pegatron Technology, sont en effet implantés dans la région, tandis que, côté distribution, Apple a fermé ses magasins en Chine.

Tim Cook, le patron du groupe américain, a précisé qu'Apple disposait de fournisseurs à Wuhan, mais a souligné qu'il s'agissait de "sources alternatives". La réouverture de ces usines après le Nouvel An chinois a été reportée au 10 février, selon l'emplacement du fournisseur", a poursuivi Tim Cook.

Starbucks, McDonald's et Ikea en question

Starbucks a révélé pour sa part qu'il avait dû fermer plus de la moitié des quelque 4.100 cafés du groupe en Chine en raison de l'épidémie...

Compte-tenu de la nature imprévisible de la maladie, "la durée de ces perturbations, la réduction du nombre de clients et l'impact financier qui en découle ne peuvent être précisément estimés à ce stade, mais nous prévoyons que ces facteurs affecteront concrètement notre segment international au deuxième trimestre et sur l'ensemble de l'exercice 2020", a précisé Starbucks.

Le géant de la restauration rapide McDonald's a de son côté fait savoir qu'il avait fermé "plusieurs centaines" de restaurants dans la province de Hubei. A ce stade, McDonald's estime cependant que l'impact de virus sur ses résultats devrait être "assez réduit" si l'épidémie reste contenue à la Chine, qui compte 9% des fast-foods du groupe mais représente seulement 4% à 5% de ses ventes mondiales et environ 3% de son bénéfice opérationnel...

La chaîne d'ameublement suédoise Ikea a annoncé la fermeture de la totalité de ses 30 magasins en Chine. Les 14.000 salariés concernés "sont priés de rester chez eux, en conservant l'intégralité de leur salaire", a précisé Ikea.

Hyundai touché de plein fouet

Enfin, le constructeur automobile sud-coréen Hyundai a annoncé qu'il allait progressivement interrompre sa production en Corée du Sud, où il fabrique 40% de ses véhicules, en raison de l'épidémie de coronavirus en Chine qui perturbe sa chaîne d'approvisionnement. De nombreux constructeurs comme Tesla, Ford, PSA ou Nissan ont déjà suspendu leur production dans certaines usines chinoises, sur instruction des autorités locales, mais Hyundai est le premier constructeur affecté en dehors de Chine...

Cette dépendance de Hyundai à la Chine s'explique par la création il y a quelques années d'une importante base de production par le groupe sud-coréen. Les sous-traitants de Hyundai se sont ensuite installés dans le pays et ont construit leurs propres usines. L'an dernier, la Corée du Sud a importé de Chine pour 1,56 milliard de dollars de pièces automobiles...