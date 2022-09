Les entreprises tablent sur une hausse des salaires de l'ordre de 4% sur 12 mois

Selon une enquête de la Banque de France...

(Boursier.com) — Les chefs d'entreprise français prévoient une accélération de la hausse des salaires au cours des 12 prochains mois. Elle restera néanmoins en deçà de l'inflation attendue sur la même période, selon une enquête trimestrielle de la Banque de France.

La Banque de France indique ainsi que l'anticipation médiane d'inflation des entreprises interrogées entre fin août et début septembre s'élevait à 5% à un an, inchangée par rapport à la même période il y a trois mois, mais en baisse par rapport au taux de plus de 6% que les dirigeants constatent actuellement...

+3% à cinq ans

Les chefs d'entreprise s'attendent à ce que les salaires de base augmentent de 4% au cours des 12 prochains mois, alors qu'ils prévoient une progression des prix à la consommation de 5% sur la même période, toujours selon la Banque de France.

À plus long terme, la croissance des salaires est anticipée à 3% dans trois à cinq ans, soit le même taux qu'il y a trois mois. La Banque de France a commencé à interroger les dirigeants de 1.700 entreprises en novembre dernier sur les tendances des prix qu'ils observent, afin d'être moins dépendante des marchés financiers pour se faire une idée des attentes en matière d'inflation...