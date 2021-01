Les entreprise de taille intermédiaire emploient 3,4 millions de salariés en France

5.400 ETI ont été recensées en France, générant un total de 1.000 MdsE de chiffre d'affaires

(Boursier.com) — Agnes Pannier-Runacher, ministre déléguée auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, chargée de l'Industrie, a reçu dernièrement Philippe d'Ornano et Frédéric Coirier, co-présidents du Mouvement des entreprises de taille intermédiaire (METI), pour la remise de la "Cartographie des ETI en France", en présence de Jeanne-Marie Prost et Olivier Schiller, ambassadeurs aux ETI.

La remise de cette étude marque la contribution du METI à la mise en oeuvre de la stratégie "Nation ETI", un an après son lancement par le président de la République, le 21 janvier 2020. Cette stratégie a vocation à mieux faire connaître le rôle structurant et la contribution des ETI à l'économie française, ainsi qu'à renforcer la prise en compte de leurs enjeux et de leurs spécificités dans la conception de la politique économique.

La stratégie ETI s'articule autour de 6 axes : Faire connaître les ETI ; Développer une "culture ETI" au sein de l'administration ; Accompagner les dirigeants dans la croissance ; Renforcer l'attractivité et l'accès des ETI aux compétences ; Renforcer les capacités d'investissement des ETI ; Faciliter la transmission des ETI.

Malgré la création de la catégorie statistique en 2008, ces entreprises "championnes des territoires", fortement industrielles qui produisent majoritairement en France, restent un pilier encore trop méconnu de l'économie française. Les ETI sont pourtant au coeur de l'action de l'État, notamment dans la période actuelle...

Le plan de relance consacre ainsi un effort majeur de 10 milliards d'euros de baisse pérenne des impôts de production : les ETI, notamment industrielles, seront parmi les premières bénéficiaires de cette mesure qui réduit l'écart de compétitivité avec les partenaires européens. En parallèle, 126 ETI figurent parmi les premiers lauréats des appels à projet du plan de relance, signe de leur excellence et de leur dynamisme...

3,4 millions de salariés

La réalisation de cette cartographie vise à répertorier et analyser de manière fine les caractéristiques des ETI, afin de renforcer la connaissance de cette catégorie d'entreprises. Ce recensement minutieux des ETI présentes sur le territoire national est le fruit d'un an de travail orchestré par le METI. Il contribuera à l'avenir à mieux prendre en compte les ETI dans la conception, la mise en oeuvre et l'évaluation des politiques publiques...

La résilience dont font preuve les ETI en cette période de crise démontre leur importance stratégique pour l'économie française : la cartographie identifie ainsi en France 5.400 ETI, employant 3,4 millions de salariés (soit 25% des salariés avec 640 salariés en moyenne par ETI) et générant un total de 1.000 MdsE de chiffre d'affaires.

La moitié des ETI ont un CA supérieur à 100 ME et un tiers des ETI emploient plus de 500 salariés.

Les ETI réalisent près de 30% des investissements, représentent 33% des exportations et contribuent ainsi au développement des territoires et au rayonnement du "produire en France" à l'international. 31% des ETI relèvent du secteur de l'industrie...

À cette occasion, Agnès Pannier-Runacher a renouvelé son engagement auprès des ETI et annoncé la préparation de nouvelles actions qui viendront nourrir la stratégie "Nation ETI" dans les prochains mois. Cette stratégie aura pour objectif d'améliorer l'accompagnement des ETI et de faire en sorte que, plus que jamais, les ETI se développent pour recruter au sein des territoires, produire en France et s'engagent au-delà du strict champ économique...