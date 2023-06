Les enseignes de la distribution dévoilent leurs feuilles de route pour réduire l'utilisation du plastique

Le secteur compte 750.000 emplois et plus de 10 millions de clients par jour...

(Boursier.com) — La FCD et Perifem publient deux feuilles de route comprenant 16 engagements pour réduire et recycler les emballages plastiques à usage unique et développer le réemploi. Ces feuilles de route concernent les emballages industriels et commerciaux, utilisés pour les opérations en entrepôts et sur les plateformes logistiques, ainsi que les emballages des rayons traditionnels (charcuterie-traiteur, boulangerie-pâtisserie, boucherie, poissonnerie, crèmerie), primeur et vrac. Des premières mises en oeuvre sont prévues dès 2025 par les enseignes.

En réponse à l'appel à projets coordonné par l'ADEME dans la continuité de la stratégie nationale "3R", la FCD et Perifem, représentant les plus grandes enseignes de la distribution dans 12 secteurs d'activité (alimentaire, hygiène et beauté, bricolage, électro-ménager, sport, etc.), s'engagent, à travers ces deux feuilles de route, à réduire leurs emballages plastiques à usage unique.

Accompagnées du cabinet (RE)SET, les enseignes de la FCD et de Perifem ont mené un travail d'analyse inédit pour évaluer leur gisement d'emballages plastiques à usage unique et pour identifier des solutions existantes ou à développer. Elles établissent ainsi un cap pour diminuer très fortement l'utilisation du plastique en définissant des orientations collectives et les investissements requis pour répondre aux objectifs réglementaires de réduction, réemploi et recyclage des emballages en plastique à usage unique. Il en résulte 16 engagements forts, inscrits dans le temps, en cohérence avec les échéances fixées par la loi AGEC et le décret "3R".

Marge de manoeuvre

Les emballages concernés sont ceux achetés en propre par les distributeurs, leur donnant ainsi une marge de manoeuvre plus importante pour modifier leurs pratiques.

- Concernant les emballages industriels et commerciaux (EIC), les films de palettisation et de housses ont été considérés comme prioritaires puisqu'ils représentent 80% des 80.000 tonnes d'EIC achetés par les distributeurs. Leur réduction sera rendue possible par des solutions comme l'optimisation de l'épaisseur des films, la généralisation des films préétirés et le test de solutions innovantes (points de colle, films en papier...). Sur le plan de la recyclabilité, la feuille de route appelle à privilégier les résines recyclables et à limiter les films et housses opaques, et ce afin de tendre vers 100% de housses et films de palettisation en résine recyclable en 2025. Enfin, la feuille de route prévoit de développer des solutions réemployables en menant des essais communs (sur les gaines, rolls, bandes élastiques, caisses palette).

Des travaux seront menés, en concertation avec les partenaires, sur les cahiers des charges des distributeurs.

- Concernant les emballages de l'économat, qui représentent près de 39.000 tonnes, l'emballage des produits des rayons charcuterie-traiteur, boulangerie-pâtisserie, boucherie, poissonnerie, crèmerie, primeur et vrac est soumis à de fortes exigences : protection, conservation, lutte contre le gaspillage alimentaire, mise en valeur des produits...

Alternatives

Au rayon boulangerie-pâtisserie, des solutions à base de cellulose pourraient être mises en oeuvre d'ici 2025, sous conditions... Des tests de faisabilité seront menés pour les barquettes des autres rayons. Les engagements pris portent également sur le développement des résines recyclables et la suppression du film étirable en PVC d'ici 2025. Pour le réemploi, la feuille de route identifie les travaux à mener d'ici 2030, en priorisant les barquettes puis les boites.

La mise en oeuvre de ces engagements sera suivie par un groupe de travail réunissant les enseignes volontaires afin de partager des retours d'expérience, suivre les tests, associer les partenaires concernés... Compte tenu des coopérations nécessaires entre enseignes comme avec les fournisseurs d'emballages et de produits, il importe de prévoir une gouvernance élargie et de garantir un cadre de discussion adéquat aux acteurs, dans le respect des règles de la concurrence.

10 millions de clients par jour

La Fédération du Commerce et de la Distribution regroupe la plupart des enseignes de la grande distribution, qu'il s'agisse de distribution alimentaire ou distribution spécialisée.

Le secteur compte 750.000 emplois, plus de 10 millions de clients par jour, 2.300 hypermarchés, 5.875 supermarchés, 3.435 supermarchés à dominante marques propres (ex maxidiscomptes), près de 6.200 drives, environ 20.000 magasins de proximité, plus de 30.000 points de vente pour un volume d'affaires d'environ 225 milliards d'euros HT.

La FCD intervient notamment dans les domaines de la sécurité alimentaire, du développement durable, des relations économiques (PME, industriels, filières agricoles), des relations avec les partenaires sociaux et sur les sujets liés à l'aménagement du territoire et d'urbanisme commercial.