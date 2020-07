Les énergies renouvelables plus fortes que les fossiles en Europe au 1er semestre

La production côté renouvelables a bondi de 11%, grâce à de nouvelles installations éoliennes et solaires et à des conditions météo clémentes.

(Boursier.com) — C'est une première historique en Europe, rendue possible par baisse de la demande avec le confinement, et par une météo plutôt douce cet hiver... La production d'électricité renouvelable a dépassé la production de combustibles fossiles en Europe au premier semestre, selon le Think Tank Ember, qui travaille sur la transition énergétique.

Sur les six premiers mois de l'année, la part de l'éolien, du solaire, de l'hydraulique et de la bioénergie a atteint 40% dans les 27 pays de l'UE, contre 34% pour les combustibles fossiles (le gaz et le charbon).

Bond de 11% pour les énergies renouvelables

La production côté renouvelables a bondi de 11%. "Cela s'explique par de nouvelles installations éoliennes et solaires et des conditions météo favorables avec un début d'année doux et venteux. L'énergie éolienne et solaire a atteint à elle seule un record de 21% de la production totale d'électricité en Europe et a atteint une pénétration encore plus élevée au Danemark (64%), en Irlande (49%) et en Allemagne (42%)", peut-on lire dans un communiqué.

Un bémol néanmoins : les prix négatifs mettent en évidence des rigidités dans l'offre et la demande auxquelles il faut remédier, notent les auteurs de cette étude.

Chute de la production de charbon

Les combustibles fossiles accusent à l'inverse une chute de 18%, sous pression face à l'augmentation de la production renouvelable et plombés par une baisse de 7% de la demande d'électricité due au coronavirus, avec les mesures de confinement.

Le charbon a été le plus touché, avec une dégringolade de 32%. Sur ce total, la production de houille enregistre un repli de 34% et le lignite de 29%. Même la production de gaz a enregistré une baisse de 6%, en baisse dans onze pays. En conséquence, les émissions de CO2 du secteur électrique de l'UE-27 ont chuté d'environ 23%.

Le charbon s'écroule en Allemagne

La production de charbon en Allemagne s'est effondrée, passant sous celle de la Pologne pour la première fois. La Pologne produit désormais plus d'électricité au charbon que l'Allemagne et autant que les 25 autres pays de l'UE réunis. Et lors que la plupart des 27, y compris l'Allemagne, ont un plan pour éliminer le charbon, la Pologne n'en a pas encore mis au point.