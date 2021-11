Les emplois dans la logistique et l'e-commerce sont en plein boom !

Difficultés de recrutement + rush Black Friday & Noël expliquent le phénomène...

(Boursier.com) — Les difficultés de recrutement touchent actuellement tous les secteurs... Les annonces de pénurie et la préparation commerciale des fêtes de Noël poussent un grand nombre de professionnels à accélérer leurs recrutements. C'est le cas pour l'e-commerce et tous les services qui gravitent autour de cet univers mais pas seulement ! QAPA, la solution digitale intérim Adecco, dévoile les chiffres des besoins en recrutement pour la fin d'année...

"Depuis la rentrée de septembre, quasiment tous les secteurs en France souffrent de grosses difficultés de recrutement. En conséquence, le nombre d'offres d'emploi est au plus haut et des secteurs comme la logistique, la grande distribution et le e-commerce ont beaucoup de mal à recruter vite. C'est le bon moment pour trouver un emploi même si on est débutant ou jeune diplômé", commente Stéphanie Delestre, fondatrice et Présidente de QAPA

Les métiers boostés par la logistique, l'e-commerce et la transformation digitale

Parmi tous les secteurs qui recrutent le plus pour la fin de l'année, 10 métiers se distinguent plus particulièrement... En tête, le secteur Transport/Logistique qui recherche plus de 83.000 profils : 50.000 manutentionnaires/préparateurs de commande, 15.000 caristes et 18.000 chauffeurs.

Ensuite, les services à la personne avec 45.000 aides à domicile. Puis tous les postes de vendeurs-commerciaux pour soutenir la croissance des entreprises avec plus de 77.000 personnes. Et enfin ce sont plus de 28.000 développeurs informatiques pour accompagner la transformation digitale des entreprises en forte pénurie de profils...