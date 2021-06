Les embauches au plus haut depuis 15 ans en mai, selon Elisabeth Borne

785.000 embauches ont été recensées en mai. Le chômage partiel aussi est en forte baisse.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — "On vient d'avoir les chiffres des embauches du mois de mai : on est à 785.000 embauches, le plus haut niveau depuis 15 ans", a déclaré la ministre du Travail, sur BFM Business jeudi. "On a des signaux très positifs. On avait déjà eu les chiffres de l'Insee sur les créations d'emplois au premier trimestre, avec +90.000 emplois alors même qu'on avait encore beaucoup de restrictions sanitaires", a précisé Elisabeth Borne.

"Ca montre que notre économie est en train de repartir", a -t-elle analysé. "On a une forte baisse des salariés en activité partielle" dont le nombre est passé de "3 millions au mois d'avril, à 2,3 millions au mois de mai alors même que les restrictions sanitaires ont été levées le 19 mai", a encore indiqué Elisabeth Borne. Selon les derniers chiffres de la Dares (ministère du Travail), 71% des salariés travaillaient au mois de mai dans une entreprise dont l'activité est inchangée ou en hausse, contre 66% en avril.

Plus vite que prévu

Par ailleurs, il y a "de très bonnes nouvelles" dans les indices de confiance des chefs d'entreprise. Le climat des affaires poursuit en effet son embellie, selon le dernier pointage de l'Insee. L'indicateur qui le synthétise, calculé à partir des réponses des chefs d'entreprise des principaux secteurs d'activité marchands, a gagné cinq points au mois de juin. À 113, il se situe au plus haut depuis la mi-2007.

"Je pense que ce climat, il est très positif, il y a de la confiance, et l'économie repart. Ca repart plus vite que ce qu'on pensait, c'est qui est une excellente nouvelle", selon elle.