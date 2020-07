Les "Electric Hybrid Test Days" se dérouleront en septembre à Paris

Les "Electric Hybrid Test Days" se dérouleront en septembre à Paris









Une formule 100% en extérieur sera privilégiée pour cette édition...

Crédit photo © PSA Peugeot Citroën

(Boursier.com) — Malgré l'annulation du Mondial de l'Auto, les "Electric Hybrid Test Days" sont maintenus en septembre !

Cette initiative traduit la volonté de la filière automobile de se remettre en route après ces mois de confinement et cet arrêt brutal de l'économie. Si un événement comme le Mondial de l'Auto, majoritairement en intérieur n'aurait pas pu se maintenir dans le contexte actuel, les "Electric Hybrid Test Days" ont été pensés dans un format dédié aux essais pour le grand public et les entreprises.

De l'air !

Ainsi, bien qu'une partie en intérieure avait initialement été prévue, c'est une formule 100% en extérieur qui sera privilégiée pour cette édition.

"Nous ne pouvions pas nous résoudre à priver les constructeurs automobiles et les visiteurs de ces journées, les efforts déployés dans le sens d'une mobilité durable doivent continuer, et il est de notre rôle d'organisateurs d'accompagner cette transition. Nous n'imaginions certainement pas avoir un si gros challenge à relever quand nous avons planifié l'événement, mais désormais, on doit continuer et aller au bout pour donner vie à cette initiative unique en Europe", expliquent Aymeric Weyland et Yann Azran.

Trois journées de test

En tout, plusieurs centaines de test drives seront organisés sur 3 jours, du dimanche 6 au mardi 8 septembre prochain sur un circuit privé de 800 mètres dans Paris, afin de faire découvrir au grand public et aux entreprises les sensations des véhicules électriques: voitures, scooters,et véhicules utilitaires.

L'occasion aussi pour les participants de décrypter les aides nationales et régionales pour faciliter les démarches administratives, et de passer sur un circuit de prévention routière...