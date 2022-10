Les diversités progressent dans la gestion d'actifs

Etat des lieux en 5 chiffres clefs !

(Boursier.com) — Egalité professionnelle femmes-hommes, inclusion handicap, et pour la première année, égalité des chances, l'AFG dresse un état des lieux très complet de la question des diversités dans la gestion d'actifs en 2021.

Ce panorama, qui repose sur une enquête menée auprès de ses membres, met en lumière le chemin parcouru et les progrès à réaliser vers une meilleure inclusion des diversités.

Une dynamique positive de la mixité dans les promotions et les recrutements

Les résultats de l'enquête 2022 soulignent des évolutions positives et encourageantes en matière d'égalité salariale, de recrutements et de promotions des femmes :

83,4 sur 100, c'est la note moyenne de l'index d'égalité professionnelle dans l'industrie de la gestion d'actifs progresse de +2,7 points passant de 80,7 en 2019 à 83,4 sur 100 en 2021 (pour une moyenne tout secteur évoluant de 84 à 86 sur la même période).

44% des personnes recrutées étaient des femmes en 2021, contre une part de femmes dans l'industrie de 42%. Il est à noter également une progression significative du recrutement de femmes professionnelles de l'investissement (33% des recrutements Vs un poids dans les effectifs de 29%).

7% : le taux de promotion est identique chez les hommes et les femmes, soit une égalité de la progression hiérarchique...

L'enquête 2022 montre aussi que l'industrie de la gestion d'actifs est caractérisée par une sous-représentation des femmes, qui est croissante avec le niveau de hiérarchie et très liée au métier. En réponse, les SGP mettent en place des actions concrètes et engagées en faveur d'une plus grande diversité, facteur d'une meilleure performance, en leur sein comme dans leurs investissements...

L'égalité des chances, une thématique émergente

Pour la première fois, l'enquête montre également l'implication des SGP en faveur de la diversité socio-économique et identifie les politiques volontaristes qu'elles mènent pour lutter contre les biais de recrutement :

47% des SGP sensibilisent les personnes en charge du recrutement à la question de l'égalité des chances.

40% des SGP élargissent les profils recrutés en étendant la cible des établissements d'enseignement supérieur dans laquelle ils recrutent.

Le GT Diversités, vecteur de compétitivité de l'AFG, poursuit ses travaux

L'ESG prospective Morning est le rendez-vous annuel de présentation des travaux du groupe de travail Diversités, vecteur de compétitivité lancé en 2019. Il a jusqu'à présent travaillé sur l'égalité femmes-hommes et l'inclusion handicap, et s'attèle aujourd'hui à la nécessaire promotion de l'égalité des chances au sein de cette industrie.

L'enquête 'Diversités' existe depuis 2020, elle dresse alternativement un état des lieux de la Mixité femme-homme et de l'Inclusion handicap au sein de l'industrie de la gestion d'actifs. En 2022, l'enquête a été enrichie d'un volet Diversité socio-économique. L'échantillon 2022 couvre 104 SGP, représentant 11.895 salariés, soit 77 % des salariés des SGP membres de l'AFG.

Le lancement des travaux de cette nouvelle thématique sera introduit par Elisabeth Moreno, ancienne ministre déléguée chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l'Égalité des chances.