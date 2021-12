Les discothèques resteront fermées jusqu'au 24 janvier

Le ministre délégué chargé du Tourisme et des PME, Jean-Baptiste Lemoyne, douche les derniers espoirs des professionnels.

(Boursier.com) — Les discothèques ont été fermées pour un mois début décembre pour faire face à la situation sanitaire... Et elles resteront bien fermées trois semaines supplémentaires en janvier, a déclaré ce mercredi le ministre délégué chargé du Tourisme et des PME, Jean-Baptiste Lemoyne.

"Le 3 janvier comme les autres secteurs qui ont été annoncés par le Premier ministre, pour trois semaines il y aura la reconduction de la fermeture qui les concernait", a annoncé Jean-Baptiste Lemoyne sur France Inter mercredi matin. Les professionnels s'en doutaient, après la conférence de presse de Jean Castex lundi soir, mais l'information est donc confirmée.

Face à la détresse des gérants de boîte de nuit, "un système d'aide a été mis en place" : "Il ressort de mes consultations d'hier que le mois de décembre représentant 20% du chiffre d'affaires annuel, ces compensations devraient être complétées. C'est ce sur quoi nous travaillons", a assuré le ministre.

Fermeture la plus longue

"On va essayer de rouvrir au plus vite, je m'y engage", a déclaré début décembre Emmanuel Macron à propos des boîtes de nuit. Un accompagnement économique a été prévu pour soutenir ces entreprises pendant cette période, a précisé Jean Castex.

Depuis le début de la crise sanitaire, les 1.200 boîtes de nuit sont les établissements qui ont connu la plus longue fermeture, avec un total de 15 mois sans activité au total. Elles avaient pu rouvrir seulement le 9 juillet dernier, avec un protocole strict.