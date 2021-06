Les discothèques pourraient rouvrir le 2 juillet

Les discussions entre le gouvernement et les professionnels pourraient aboutir à une réouverture le vendredi 2 juillet, selon les informations de 'BFMTV'...

(Boursier.com) — Vers une réouverture des discothèques cet été ? Alors que le flou demeure quant à la réouverture des boîtes de nuit, fermées depuis plus d'un an en raison de l'épidémie de Covid-19, les discussions entre le gouvernement et les patrons de ces établissements pourraient aboutir à une reprise du secteur le vendredi 2 juillet, selon les informations de 'BFMTV'.

Si Bercy n'a pas confirmé pas cette date, une réouverture "le plus tôt possible" est néanmoins prévue et "dès le début de l'été", dans la foulée de l'ultime étape du déconfinement en France, qui interviendra le 30 juin.

Les discussions entre le gouvernement et les professionnels sont notamment consacrées au protocole sanitaire pour la mise en place de plusieurs mesures, telles que "des tests antigéniques à l'entrée des établissements", "une jauge de 65% de la capacité maximale d'accueil de l'établissement", "pas de masque à l'intérieur"...

La question du pass sanitaire

La question du pass sanitaire est également abordée, alors que les professionnels se disent prêts à utiliser ce dispositif pour rassurer. Si les discothèques ne sont pas concernées par le pass sanitaire, actuellement réservé aux évènements et à certains lieux accueillant plus de 1.000 personnes selon le décret paru au Journal Officiel lundi, le gouvernement ne s'interdit pas de modifier les règles.

"La liste des établissements pourra être aménagée dans la perspective de la troisième étape de réouverture fixée au 30 juin" et donc "le pass sanitaire est à l'étude", a affirmé le gouvernement à 'BFMTV'.

"Rendez-vous le 21 juin"

En déplacement mardi dans la Drôme, Emmanuel Macron a évoqué très brièvement le sujet, donnant "rendez-vous le 21 juin" sans donner plus de précision. Le président de la République ferait en fait référence à une clause de revoyure prévue autour de cette date, déjà évoquée par le Premier ministre Jean Castex début mai sur 'France 2'.

"Je ne suis pas en mesure de donner un horizon", avait pour rappel affirmé le chef du gouvernement, promettant ainsi une "clause de revoyure" en juin pour discuter de nouveau d'une hypothétique ouverture. Le ministre délégué aux PME Alain Griset avait de son côté assuré que les établissements seraient fixés "le 15 juin au plus tard"...