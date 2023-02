Les dépôts de dossiers de surendettement continuent de reculer

L'endettement global des ménages surendettés s'est établi l'an dernier à 4,3 milliards d'euros (en baisse de 12% par rapport à 2021).

(Boursier.com) — La tendance est à la baisse depuis huit ans... En 2022, le nombre de dossiers de surendettement déposés a encore reculé de 7%, selon les dernières données publiées par la Banque de France lundi. "Environ 113.000 dossiers ont été déposés au cours de l'année, dont 57% par des personnes ayant recours à la procédure pour la première fois", peut-on lire dans un communiqué.

La BdF observe que le nombre de dossiers déposés a été divisé par deux depuis 2014 - une année record en la matière. "Cette diminution tient notamment à l'adoption de plusieurs réformes visant à prévenir le surendettement et à améliorer l'efficacité de la procédure de traitement des dossiers, ainsi qu'à une bonne orientation du marché de l'emploi", explique-t-elle.

En 2022, le nombre de dossiers de #surendettement déposés auprès de la Banque de France a baissé de 7 % par rapport à 2021. pic.twitter.com/enWic7CMew — Banque de France (@banquedefrance), via Twitter

38% de dettes à la consommation

L'endettement global des ménages surendettés s'est établi l'an dernier à 4,3 milliards d'euros (en baisse de 12% par rapport à 2021). Sa structure a peu évolué, puisque les dettes à la consommation représentent 38% du total de l'endettement - une part stable depuis trois ans ans, après une chute entre 2010 et 2017 (-21%).

La part des dettes immobilières recule (de 32% à 29%) et la part des dettes de charges courantes et des autres dettes augmente de deux points de pourcentage, pour s'établir respectivement à 15% et 16%. "Malgré la hausse des prix de l'énergie en 2022, les données statistiques ne font apparaître aucune dégradation de la situation des ménages surendettés à ce titre", précise le communiqué.

L'endettement médian hors immobilier s'établit à 16.238 euros par ménage en 2022, stable par rapport à 2021 et en baisse de 8% par rapport à 2014.

Souvent des adultes isolés ou des femmes

La Banque de France note que les personnes surendettées sont souvent des adultes isolés ou des femmes, surtout quand elles sont cheffes de famille monoparentale. Par ailleurs, 24% des personnes surendettées (débiteurs ou codébiteurs) sont au chômage et les employés, les ouvriers et les personnes sans activité professionnelle sont surreprésentés par rapport à leur part dans la population française

Plus des deux tiers des ménages concernés ont un niveau de vie inférieur au SMIC net mensuel en 2022, contre 21% des ménages français. Le taux de pauvreté dépasse même 72 % dans les familles monoparentales surendettées ;