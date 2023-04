Les défaillances d'entreprises sont reparties en hausse au 1er trimestre

Avec plus de 14.000 procédures collectives ouvertes depuis le début de l'année.

(Boursier.com) — Le niveau des défaillances d'entreprises a progressé de 44% au 1er trimestre par rapport à 2022, avec 14.317 procédures collectives ouvertes depuis le début de l'année, d'après les dernières données du cabinet Altarès. Après être tombées à des seuils historiquement bas en 2021, les défaillances retrouvent désormais des niveaux d'avant crise.

La hausse des ouvertures de procédures s'est davantage concentrée sur les activités à destination du consommateur et se propage également sur celles à destination de l'entreprise. Au niveau géographique, l'Ile-de-France repasse juste au-dessus de 3.000 procédures comme début 2019 mais la Bourgogne-Franche-Comté, les Hauts de France, la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie et les Pays-de-la-Loire sont déjà au-delà des valeurs de début 2018, détaille Altarès.

Dans la moyenne des 25 dernières années

Le cabinet explique que ce premier trimestre "se situe dans la moyenne calculée sur 25 ans". Du début des années 2000 jusqu'à la crise financière en 2008, chaque premier trimestre comptait en moyenne 12.500 procédures. La crise des dettes souveraines qui a ensuite secoué l'Europe à partir de la fin 2009 a engendré plus de 17.000 défaillances en moyenne chaque premier trimestre jusqu'en 2017.

Depuis 2018, cette moyenne trimestrielle retombe sous 12.500, proche des valeurs d'avant 2008 à la faveur d'une année 2021 au plus bas depuis plus de trois décennies. "Ce début d'année 2023 est donc loin de signer un record de défaillances, toutefois la tendance historique de 2022 (+50%) s'essouffle à peine (+44%). Pire, le référentiel 2019 est déjà parfois dépassé. C'est en particulier le cas pour les PME dont le nombre de défaillances (1.125) est désormais comparable au seuil de 2016. Les TPE ne sont pas épargnées, plus des trois quarts (77 %) sont immédiatement liquidées", peut-on lire dans un communiqué.