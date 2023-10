Les défaillances d'entreprises ont ralenti au 3ème trimestre

La barre des 55.000 procédures devrait être atteinte en fin d'année, après un dernier trimestre qui devrait confirmer la décélération observée cet été, selon Altares.

(Boursier.com) — En France, le nombre de défaillances d'entreprises est au plus haut depuis 2018. Au total,10.979 entreprises sont tombées en défaillance entre le 1er juillet et le 30 septembre 2023, soit une hausse de 23?% par rapport à la même période de 2022, selon les derniers chiffres du cabinet spécialisé Altares. Il s'agit néanmoins d'un ralentissement - le premier depuis janvier 2022.

"Depuis début 2022, le nombre de défaillances bondissait en moyenne de 47% chaque trimestre. Un taux aussi élevé sur une si longue période est inédit, mais rappelons qu'en 2021, les défauts étaient aussi au plus bas depuis 35 ans. A l'issue de ce 3ème trimestre, la hausse (de 23%) ralentit et les prochains trimestres pourraient également connaître des augmentations plus modérées", analyse Thierry Millon, directeur des études Altares, dans un communiqué.

55.000 cette année ?

Depuis le début de l'année 2023, sur neuf mois glissés, la France a enregistré 41.000 défaillances, soit une moyenne de 4.550 défauts chaque mois. La barre des 55.000 procédures devrait donc être atteinte en fin d'année, après un dernier trimestre qui devrait confirmer la décélération observée cet été, selon Altares.

Les PME-ETI sont le point faible au coeur de cette embellie : très fragilisées dès 2022, elles représentent désormais 8,2% des défauts au troisième trimestre. "C'est 2% de plus qu'à l'été 2019 et c'est aussi le taux le plus élevé depuis la crise financière. Dans ces conditions, le nombre d'emplois menacés au 3ème trimestre repasse la barre des 37.000 pour la première fois depuis sept ans", explique le cabinet Altares.