Les défaillances d'entreprises en hausse de plus de 40% cette année ?

"La dynamique de normalisation se poursuit, mais le rebond des défaillances trouve aussi sa source dans le contexte économique actuel", selon Allianz Trade.

(Boursier.com) — En France, 59.000 défaillances sont attendues en 2023, soit une hausse de +41% par rapport à 2022, d'après les projections d'Allianz Trade publiées ce jeudi. Le spécialiste de l'assurance-crédit estime donc que les niveaux pré-Covid seront assez largement dépassés dès cette année.

En 2022, le nombre de défaillances d'entreprises avait grimpé de 48%, soit près de 42.000 cas observés. "Une importante normalisation, qui survient après deux années de baisses 'artificielles' (-38% en 2020 et -12% en 2021) engendrées par les forts soutiens étatiques déployés pour soutenir les entreprises face à la pandémie", rappelle Allianz Trade.

Pour les auteurs de cette note, "la dynamique de normalisation se poursuit, mais le rebond des défaillances trouve aussi sa source dans le contexte économique actuel : le niveau attendu en 2023 en France devrait excéder celui observé en 2019 de +15%".

Pas que les entreprises 'zombies'

"Nous ne sommes pas sur un simple retour au niveau d'avant-crise, mais bien sur un dépassement, avec un nombre de défaillances que l'on n'avait plus observé depuis bien longtemps. Aux entreprises 'zombies' qui avaient été secourues lors de la pandémie et qui font progressivement défaut, vont s'ajouter les entreprises qui vont pâtir du contexte actuel. En effet, le manque de confiance des consommateurs, qui pèse sur les ventes, et l'inflation, qui affecte les coûts, mettent indéniablement la trésorerie des entreprises sous pression", décrypte Maxime Lemerle, Responsable des études défaillances chez Allianz Trade.

Et pour 2024 ? La situation devrait se stabiliser selon Allianz Trade, qui table sur un très léger repli de l'ordre de -2%. Cela représenterait 57.000 défaillances d'entreprises, soit une hausse de 11% par rapport à 2019.