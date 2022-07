Les défaillances d'entreprises accélèrent en France

Le transport et l'industrie sont les plus touchés.

(Boursier.com) — Le nombre de défaillances d'entreprises reste à un niveau très bas en France, même s'il a un peu accéléré au mois de juin. Selon les données de la Banque de France publiées vendredi, sur les 12 mois se terminant fin juin, 33.155 entreprises ont déclaré une cessation de paiement, soit 14,6% de plus que sur la même période en 2021. La progression était de 10% au mois de mai... Mais cela représente encore un repli de 35,2% par rapport à 2019, avant le début de la crise sanitaire.

La Banque de France note tout de même que les "évolutions par rapport à la période de la crise COVID-19" doivent être "interprétées avec précaution, puisque le nombre de défaillances y a été particulièrement faible du fait du ralentissement de l'activité des tribunaux de commerce, des mesures qui ont temporairement modifié les dates de caractérisation et de déclaration de l'état de cessation de paiements et, par la suite, des mesures de soutien en trésorerie permettant d'éviter cet état de cessation des paiements".

Surtout dans le transport et l'industrie

Sur le seul mois de juin, le nombre de nouvelles défaillances "est un peu supérieur à 3.000, comme globalement depuis le début de l'année", écrit la BdF.

Sur la période de 12 mois se terminant fin juin, les défaillances ont été plus nombreuses dans l'industrie (+23,4%), les transports et entreposage (+27,9%), l'industrie (+23,4%) et le commerce/réparation automobile (+18,5%).