Les cyberattaques, 1er risque pour les assureurs d'ici 5 ans

(Boursier.com) — Le risque de cyberattaques se maintient en tête des risques pour les entreprises d'assurance et de réassurance, selon le classement dévoilé jeudi par France Assureurs. Le score (4,1/5) recule légèrement, aussi bien en fréquence qu'en sévérité. Cela illustre "la mise en application dans la majorité des entreprises d'assurance et des grandes entreprises de mesures et protocoles stricts visant à renforcer la sécurité des systèmes d'informations", peut-on lire dans un communiqué.

Le risque de dérèglement climatique conserve sa deuxième place. L'année 2022 a été une année particulièrement frappée par les évènements climatiques, avec la répétition d'épisodes massifs de grêles, de tempêtes, d'incendies et aussi une sécheresse qui pourrait être la plus importante que la profession ait jamais enregistrée. "Sur le front des événements climatiques c'est véritablement l'annus horribilis", a estimé jeudi sur Europe 1 Florence Lustman, la présidente de France Assureurs.

Pénurie de matières premières

L'environnement économique dégradé complète le podium et gagne deux places par rapport à l'année dernière. Les deux années précédentes, marquées par le choc/contre-choc de la crise sanitaire, ont induit des mouvements qui ne s'estompent que très progressivement. Le choc inflationniste, qui a motivé le virage des politiques monétaires opéré depuis la mi-2022, est à l'origine d'une remontée nette des taux d'intérêt. Ces deux grandeurs économiques et financières impactent l'économie dans son ensemble et, au premier chef, l'activité de l'assurance.

Les ruptures d'approvisionnement de ressources observées s'invitent aussi en haut du classement. Le risque de pénurie des matières premières et énergétiques intègre directement la 4ème position, quasiment ex aequo avec le risque politique mondial (5ème). Ce dernier progresse de 9 places, en particulier en termes de sévérité potentielle, renvoyant d'une certaine manière à la lecture qui est faite par les dirigeants de la profession du conflit russo-ukrainien depuis près d'un an. "L'usage par la Russie de l'approvisionnement en gaz comme outil de négociation et le sabotage du gazoduc Nord Stream ont remis sur le devant de la scène l'intrication entre risque géopolitique et sécurité des approvisionnements (énergies fossiles, métaux ou minerais)", estime France Assureurs.