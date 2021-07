Les créations d'entreprises ont un peu rebondi en juin

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le nombre total de créations d'entreprises a enregistré un léger rebond en juin (+0,8% après -4,1% en mai), selon les données de l'Insee publiées vendredi. "Les immatriculations de micro-entrepreneurs affichent une légère baisse (-0,2% après -7,4%) tandis que les créations d'entreprises classiques sont de nouveau en hausse (+2,6% après +2,1%)", peut-on lire dans un communiqué.

En données brutes, le nombre total d'entreprises créées sur les douze derniers mois a augmenté fortement (+30,2%), notamment en raison du niveau particulièrement bas des créations pendant le premier confinement en 2020.

Hausse dans la restauration

Le mois dernier en France, les créations d'entreprises ont progressé surtout dans les activités d'hébergement et restauration (+14,9%), dans les activités d'enseignement, santé et action sociale (+10,8%) et dans l'industrie manufacturière (+9,4%). Elles ont en revanche chuté dans les activités de transport et entreposage (-19,8%).

Forte hausse d'avril à juin

"En données brutes, le nombre cumulé d'entreprises créées au cours des trois derniers mois (avril à juin) est en très nette hausse par rapport aux mêmes mois un an auparavant (+59,3%). Cette hausse particulièrement forte s'explique par le niveau élevé du nombre de créations sur cette période en 2021, mais surtout par le niveau anormalement bas sur la même période en 2020 en raison du premier confinement", écrit l'institut de la statistique.

Sur la période, les créations d'entreprises individuelles sous le régime de micro-entrepreneur ont flambé de plus de 53% de même que les créations de sociétés (+83,9%) et les créations d'entreprises individuelles classiques (+38,8%).

Le secteur "soutien aux entreprises" est celui qui contribue le plus à la hausse globale (+18.600 créations, soit une contribution de +11,7 points). Au sein de ce secteur, c'est dans les activités de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion que la hausse est la plus importante (+4.200 créations sur les trois derniers mois par rapport aux mêmes mois un an auparavant).