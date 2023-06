Les créations d'entreprises ont encore reculé en mai

Avec un repli de 2,8% selon l'Insee...

(Boursier.com) — Le nombre total de créations d'entreprises a reculé de 2,8% sur un mois en mai, après une hausse de 4,3% en avril, selon le pointage de l'Insee publié vendredi. Ce recul est dû à la fois aux immatriculations de micro-entrepreneurs (-4,1% après +5,7%) et aux créations d'entreprises classiques (-0,5% après +2,1%).

En données brutes, le nombre total d'entreprises créées sur les douze derniers mois (juin 2022 à mai 2023) a augmenté de 1,3 % par rapport à celui des mêmes mois un an plus tôt (juin 2021 à mai 2022).

Les secteurs où les créations baissent le plus fortement sont l'enseignement, santé, action sociale (-8,6% après +8,7%), ainsi que le soutien aux entreprises (-2,7% après +3,2%) et les services aux ménages (-5,8% après +3,8%). Cependant, elles augmentent de nouveau dans l'information et communication (+2,4% après +5,1%).

Repli des créations d'entreprises enregistrées en mai 2023https://t.co/FsLm87YIUV

— Insee (@InseeFr), via Twitter

Légère baisse sur les trois derniers mois

En données brutes, le nombre cumulé d'entreprises créées entre mars 2023 et mai 2023 a diminué légèrement par rapport aux mêmes mois un an auparavant (-0,8%). Sur cette période, le secteur de l'enseignement, santé, action sociale est celui qui contribue le plus à la baisse (-2.100 créations par rapport aux mêmes mois un an auparavant, soit une contribution de -0,8 point). Au sein de ce secteur, la baisse est notamment due au recul des créations dans les "activités des infirmiers et des sages-femmes" (-800 créations au cours des trois derniers mois).

Hausse sur les douze derniers mois

En données brutes, le nombre total d'entreprises créées au cours des douze derniers mois (de juin 2022 à mai 2023) a progressé (+1,3 % en glissement annuel). Cette hausse est portée par celle des créations d'entreprises sous le régime de micro-entrepreneur (+3,5%). À l'inverse, les créations d'entreprises individuelles classiques diminuent fortement (-4,9%) et celles de sociétés plus légèrement (-0,8 %).

Sur cette période, la baisse est particulièrement marquée dans le secteur des transports et entreposage (-17,3% en glissement annuel), secteur dans lequel les créations avaient beaucoup augmenté pendant la crise sanitaire.