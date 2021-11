Les créations d'entreprises en hausse de 6,7% en octobre

Les immatriculations de micro-entrepreneurs se redressent (+8,1% après -3,7%) et les créations d'entreprises classiques augmentent de nouveau (+4,4 % après +1,4 %), selon l'Insee.

(Boursier.com) — Le nombre total de créations d'entreprises tous types d'entreprises confondus a nettement rebondi (+6,7%, pour atteindre 84.667 créations, après une baisse de 1,9% en septembre, en données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables). Les immatriculations de micro-entrepreneurs se redressent (+8,1% après -3,7%) et les créations d'entreprises classiques augmentent de nouveau (+4,4 % après +1,4 %).

En données brutes, le nombre total d'entreprises créées sur les douze derniers mois augmente fortement (+21%), notamment en raison du niveau particulièrement bas des créations pendant le premier confinement en 2020.

Soutien aux entreprises

Le mois dernier, les créations d'entreprises ont surtout progressé dans le soutien aux entreprises (+11,5%) ainsi que dans les services aux ménages (+13%).

En données brutes, le nombre cumulé d'entreprises créées au cours des trois derniers mois (août à octobre) a baissé par rapport aux mêmes mois un an auparavant (-1,8%). Les créations d'entreprises individuelles sous le régime de micro-entrepreneur ont diminué (-2,6%), de même que les créations d'entreprises individuelles classiques (-9,4%). À l'inverse, les créations de sociétés augmentent (+3,4%).

Le secteur "commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles" est celui qui contribue le plus à la baisse (-6.200 créations, soit une contribution de -2,6 points). Au sein de ce secteur, c'est dans la vente à distance sur catalogue général que la baisse est la plus marquée (-2.650 créations sur les trois derniers mois par rapport aux mêmes mois un an auparavant, mois qui avaient été marqués par une forte hausse dans ce secteur).

Douze derniers mois

En données brutes, le nombre total d'entreprises créées au cours des douze derniers mois est en forte hausse (+21,0 %), notamment en raison du niveau particulièrement bas des créations pendant le premier confinement en 2020. Les créations d'entreprises individuelles sous le régime de micro-entrepreneur augmentent fortement (+21,8 %), de même que les créations de sociétés (+25,8 %). La hausse des créations est moins marquée (+3,5 %) pour les entreprises individuelles classiques.

Près de deux créations sur trois sont des micro-entrepreneurs. En octobre, leur part dans le total des entreprises créées au cours des douze derniers mois a diminué légèrement pour s'établir à 64,7%.