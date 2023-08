Les contrôleurs aériens appellent à la grève le 15 septembre

Le syndicat majoritaire des contrôleurs aériens, a déposé un préavis de grève national pour le vendredi 15 septembre, faisant craindre de fortes perturbations une semaine avant le coup d'envoi de la Coupe du monde de rugby...

(Boursier.com) — Alors que le coup d'envoi de la Coupe du monde de rugby approche à grand pas, le SNCTA, le syndicat majoritaire des contrôleurs aériens, a déposé ce lundi un préavis de grève national pour le vendredi 15 septembre, faisant craindre de fortes perturbations une semaine avant le début de l'évènement sportif qui doit se tenir en France du 20 septembre au 8 octobre.

Dans un communiqué, les aiguilleurs, qui se sont réunis en comité le 23 août dernier, ont dénoncé "le mutisme de la DGAC [Direction générale de l'Aviation civile, ndlr] face à la situation inflationniste malgré les multiples alertes du SNCTA".

"Le contrôle aérien français, à l'instar de l'ensemble des prestataires de services européens, est régi par des plans de performance européens qui prévoient une compensation de l'inflation via un ajustement en conséquence du taux de redevance, donc des recettes", a rappelé le syndicat.

Appel à "acter le rattrapage de l'inflation"

"Le comité national exige que ces mécanismes soient enfin convenablement pris en compte et que cesse le dogmatisme injustifiable des pouvoirs publics qui accentue le décrochage vis-à-vis des homologues européens et dévalue tant la performance que le pouvoir d'achat des contrôleurs aériens", a indiqué le SNCTA, qui appelle ainsi à la mobilisation afin "d'acter le rattrapage de l'inflation et la mise en place de négociations annuelles obligatoires"

Le syndicat a déposé un préavis de grève nationale couvrant l'ensemble des contrôleurs aériens et les agents de la vigie trafic le 15 septembre prochain, de la prise du service du matin à la fin du service de nuit.

En début d'année, les contrôleurs aériens avaient déjà appelé à plusieurs journées de grève en réaction au projet de loi sur les retraites. En conséquence, la DGAC avait pris la décision d'annuler préventivement certaines parties du programme des compagnies aériennes. Cette série de grèves avait, par ailleurs, provoqué l'indignation des compagnies aériennes opérant en France ou traversant son espace aérien, lequel est le plus fréquenté en Europe.