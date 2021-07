Les contaminations dans les bars et boîtes de nuit en forte hausse

Les données de Santé publique France montrent que la majorité des contaminations est enregistrée dans ces établissements et dans les restaurants.

(Boursier.com) — Un public jeune, souvent non vacciné, sans masque, et des gestes barrière compliqués à respecter... Les bars et les boîtes de nuit restent des lieux où le virus se transmet beaucoup, malgré la mise en place, le 21 juillet, du pass sanitaire, qui oblige les clients à prouver qu'ils sont complètement vaccinés, où à présenter un test Covid négatif.

Les cas de foyers de contamination se multiplient : près de 80 personnes positives après avoir fréquenté la même discothèque autour du 14 juillet dans le Nord, un cluster de plus de 40 personnes après trois soirées dans un établissement dans les Vosges...

Une épidémie de jeunes

Ces chiffres sont appuyés par Santé publique France, qui publie chaque semaine un bilan des activités de traçage des contacts. Sur la semaine du 19 au 25 juillet (semaine 29), 117.267 cas et 205.044 personnes-contacts à risque ont été enregistrés dans ContactCovid, marquant une reprise à la hausse (respectivement +115% et +99%) pour la 4ème semaine consécutive. L'âge moyen des cas est de 31 ans, confirmant que cette nouvelle vague concerne surtout les jeunes, comme l'avait indiqué le ministre de la Santé Olivier Véran.

Toujours selon ces données, le nombre de cas mentionnant la fréquentation du milieu culturel a flambé de 92% par rapport à la semaine précédente, et pour ceux ayant fréquenté un bar ou une boîte de nuit, les cas de malades grimpent de 87%. Les cas se multiplient aussi dans les restaurants (+73%).

Milieux fréquentés par les cas durant la période de contagiosité (Source Santé Publique France) Semaine 29 Semaine 28 Tendance Nombre de cas mentionnant la fréquentation d'un bar ou boîte de nuit 2.990 1.600 +87% Nombre de cas mentionnant la fréquentation du milieu culturel 767 400 +92% Nombre de cas mentionnant la fréquentation d'une structure d'accueil de jeunes enfants 1.064 382 +179% Nombre de cas mentionnant un rassemblement en milieu professionnel 628 440 +43% Nombre de cas mentionnant la fréquentation d'un restaurant 737 426 +73% Nombre de cas mentionnant une réunion privée 1.128 860 +31% Nombre de cas mentionnant avoir fréquenté un transport collectif 193 395 -51%

Trois discothèques sur quatre n'ont pas pu rouvrir le 9 juillet, selon les estimations de l'Association française des exploitants de discothèque et dancing (Afedd), qui a effectué un sondage auprès des établissements. Les raisons invoquées sont à la fois sanitaires, sécuritaires et économiques. Difficulté pour contrôler le pass sanitaire, peur d'être pointés du doigt en provoquant des clusters, et problèmes de rentabilité... Beaucoup ont préféré jeter l'éponge.