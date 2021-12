Les connaissances économiques des Français en légère amélioration

Ils sont 6% à avoir investi dans un placement qui s'est avéré être une escroquerie, montre une enquête de la Banque de France.

(Boursier.com) — Bien mais peut mieux faire !... Avec un score final de 13/21, les Français possèdent une culture financière similaire à la moyenne de l'OCDE, montre une enquête de la Banque de France. "Quel rapport à l'argent entretiennent-ils ? Quel est leur niveau de connaissances financières théoriques, leurs attitudes et leur comportement face aux situations pratiques (gestion d'un budget, suivi des comptes bancaires, comportement d'épargne...) ?", s'est notamment demandé l'établissement.

Interrogés sur ces questions, 69% des Français jugent leurs connaissances "moyennes ou faibles". "Ce score est en amélioration par rapport à la précédente enquête menée en 2018 (77%)", note la BdF. Ils sont 50% à n'avoir qu'une idée approximative de leurs dépenses mensuelles et 42% répondent que l'argent est fait pour être dépensé (56% chez les 18-24 ans).

Le comportement face à des situations pratiques semble "réfléchi" pour la Banque de France : 83% règlent leurs factures à temps et 71% surveillent de près leur situation financière. Enfin, sur le terrain des arnaques : 9% disent avoir fourni accidentellement des informations financières en réponse à un e-mail ou un appel frauduleux (26% chez les 18-24 ans), et 6% ont investi dans un placement qui s'est avéré être une escroquerie (15% chez les 18-24 et 25-34 ans).

"Des marges de progrès sont donc encore significatives, en particulier selon l'âge et les attentes des Français restent fortes : 41% ont le sentiment de ne pas disposer d'informations suffisamment fiables et neutres pour gérer efficacement leur budget et 80% considèrent qu'une éducation financière est nécessaire à l'école", notent encore les auteurs de cette étude.

Et les patrons ?

Quid des dirigeants d'entreprise de moins de 50 salariés ? Ils obtiennent la note de 12/17, selon cette enquête (1.000 d'entre eux ont été sondés). "En terme d'attitudes (état d'esprit, position personnelle), les entrepreneurs apparaissent moyennement avisés. S'ils n'hésitent pas à solliciter les banques et investisseurs pour obtenir des financements, ils demeurent majoritairement instinctifs et insuffisamment nombreux à établir des plans financiers détaillés ou encore à se fixer des objectifs à long terme", note la Banque de France.

Face aux situations pratiques, les dirigeants adoptent sur le terrain des comportements "sains et réfléchis" : 95% distinguent leur compte professionnel et personnel, 73% réfléchissent au financement de leur retraite et 68% feraient appel à leur assurance en cas de vol.

Plus l'entreprise compte de salariés, plus le niveau de culture financière du patron monte. De quoi témoigner "de la nécessité d'accentuer l'effort d'éducation financière auprès des dirigeants des plus petites entreprises, ces derniers étant la cible prioritaire du cinquième pilier de la stratégie nationale d'éducation économique, budgétaire et financière dont la Banque de France est opérateur", estime la BdF...