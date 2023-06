Les chaînes de restauration ont retrouvé une croissance soutenue

Le chiffre d'affaires de la restauration chaînée dépasse désormais celui de 2019 !

(Boursier.com) — La "restauration chaînée" a réalisé en 2022 un chiffre d'affaires supérieur à celui de 2019, selon la nouvelle édition de la Revue Chaînes, qui analyse ses transformations en profondeur, dont l'arrivée d'investisseurs et d'enseignes étrangères et les préoccupations environnementales...

Food Service Vision livre une nouvelle édition de la Revue Chaînes, une analyse à 360o de la restauration chaînée en France, qui décrypte les mouvements stratégiques, les tendances structurantes des offres produits, les stratégies RSE et digitales de 48 enseignes de restauration commerciale chaînée...

Parmi les enseignements majeurs à retenir

La consommation de restauration hors domicile est de retour à la normale (97% de taux de pénétration en février 2023, contre 92% un an auparavant)

Le chiffre d'affaires de la restauration chaînée dépasse désormais celui de 2019, avant la crise du Covid, grâce au rythme d'ouverture de nouveaux points de vente

La restauration rapide représente 75% du chiffre d'affaires des chaînes

Les portefeuilles d'enseignes se consolident de plus en plus autour de groupes multi-enseignes comme Groupe Bertrand, Napaqaro, Wagram Finance ou Groupe Le Duff

Les investisseurs continuent de marquer leur intérêt pour la restauration rapide et virtuelle, et plus globalement pour la foodtech

L'arrivée d'acteurs étrangers se poursuit (Itsu, Popeyes, Krispy Kreme, Wendy's...) ;

Le poké est le segment en plus forte croissance au cours des trois dernières années (+ 625 % de chiffre d'affaires), mais le fast food hamburger est le leader incontesté, avec un chiffre d'affaires de 8,1 milliards d'euros

Dans l'offre, les influences américaines et asiatiques se développent fortement... Les recettes végétariennes et le sourcing "Made in France" poursuivent leur déploiement sur les cartes

Le parcours client se digitalise, pour la consommation sur place (réservation en ligne, prise de commande par smartphone, même en restauration à table !) tandis que le drive et le click & collect sont de plus en plus investis

Les concepts évoluent pour devenir des lieux de vie, accueillant les clients à tous les moments de la journée, et le moment apéritif s'avère fortement préempté par les enseignes

Parmi les défis du développement durable, le bien-être animal est le sujet sur lequel communiquent le plus les enseignes analysées, ainsi que l'emballage éco-responsable. En revanche, 17 enseignes sur 48 communiquent encore peu sur leurs engagements RSE...

"La restauration chaînée a retrouvé sa forme d'avant crise, mais il serait erroné de conclure que tout est redevenu comme auparavant. Comme l'ensemble de la filière, elle expérimente des évolutions structurelles. Ce sont ces évolutions que nous étudions dans cette nouvelle édition de la Revue Chaînes" a commenté Florence Berger, Directrice associée.

Les chiffres de la restauration chaînée

18,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires

331 acteurs

14.902 points de vente

Source : base de données interne de Food Service Vision, chiffres 2022

Le top 10 des chaînes de restauration rapide

Chiffre d'affaires 2022, en millions d'euros :

McDonald's 6.100 Burger King 1.557 KFC 740 Paul 378 Domino's France 349 Quick 345 O'Tacos 253 Brioche Dorée 221 La Mie Câline 203 Groupe Subway France 201

Méthodologie...

La Revue Chaînes est le produit d'un décryptage approfondi de 48 enseignes, appartenant aux principaux segments de la restauration chaînée, d'une analyse de leurs stratégies par les consultants de Food Service Vision, d'une base de données exclusive des performances de 400 chaînes et de l'expertise data de Food Service Vision.