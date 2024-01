Les catastrophes naturelles ont entraîné 250 milliards de dollars de pertes l'année dernière

La facture dépasse la moyenne sur dix ans et inclut l'impact des pertes causées par les tremblements de terre en Turquie et en Syrie.

(Boursier.com) — Les tempêtes et autres catastrophes naturelles ont coûté environ 250 milliards de dollars de pertes dans le monde l'année dernière, dont moins de la moitié ont été couvertes par les assureurs, selon les données compilées par Munich Re.

La facture dépasse la moyenne sur dix ans et inclut l'impact des pertes causées par les tremblements de terre en Turquie (photo) et en Syrie. Les États-Unis, quant à eux, ont connu une saison d'ouragans moins sévère qu'en 2022, de nombreux sinistres assurés provenant plutôt d'orages régionaux, a indiqué le réassureur.

Natural #disasters caused the highest death toll since 2010 and destroyed assets worth some US$ 250bn in 2023. What drove such high figures? Find out here in our #natcat2023 overview: https://t.co/Xxwba5s6Vu#climate #drr pic.twitter.com/LFrUCdpoU0 — Munich Re Group (@MunichRe), via Twitter

De plus en plus dangereux

Ernst Rauch, climatologue en chef chez Munich Re, affirme que les assureurs doivent désormais repenser la façon dont ils classent les tempêtes. "Nous avions l'habitude de qualifier les orages régionaux de périls secondaires car ils ne causent à eux seuls que des dégâts mineurs ou moyens", a-t-il déclaré dans une interview accordée à l'agence Bloomberg. "Mais à mesure que le nombre d'orages augmente, nous devons réfléchir à une nouvelle classification."

L'année dernière a été la plus chaude jamais enregistrée sur la planète, exposant des millions de personnes à des températures dangereuses. Les conséquences du changement climatique ont des implications majeures sur la manière dont le secteur des assurances gère les sinistres, avec des gouvernements qui devront de plus en plus payer la note. Dans l'ensemble, les sinistres assurés mondiaux ont chuté à 95 milliards de dollars l'année dernière.

Grêlons et séismes

En 2023, les sinistres assurés dus aux orages violents - caractérisés par de fortes pluies soudaines, des vents violents, ainsi que de la grêle et des crues soudaines - ont atteint 50 milliards de dollars aux États-Unis et 8 milliards de dollars en Europe, ces deux chiffres représentant des records, selon Munich Re.

En Europe, des grêlons mesurant jusqu'à 19 centimètres de diamètre ont entraîné des pertes de plusieurs milliards de dollars dans le nord de l'Italie et dans plusieurs autres régions en juillet et août. Aux États-Unis, certaines des plus grandes pertes liées aux tempêtes ont eu lieu dans le Midwest en mars et au Texas en juin. Munich Re a noté que les dégâts causés par les ouragans ont été limités l'année dernière, Idalia par exemple ayant frappé des régions de Floride peu peuplées.

Les tremblements de terre qui ont frappé le sud-est de la Turquie et la Syrie en février ont entraîné des pertes globales de 50 milliards de dollars l'année dernière. Sur ce montant, seuls 5,5 milliards de dollars étaient assurés, a indiqué Munich Re.