Les Business Angels confortent leur position de premier acteur privé du financement de l'amorçage

Les Business Angels ont investi dans 394 opérations pour un montant total de 66,2 ME

(Boursier.com) — L 'étude annuelle réalisée par France Angels, auprès de ses 5.500 membres, la Fédération Nationale des Business Angels, démontre, malgré une légère baisse des investissements dans les refinancements, le maintien important de leur soutien à l'économie après une année 2021 record...

2022, une année de changement après deux années de crise sanitaire

Les Business Angels ont investi dans 394 opérations pour un montant total de 66,2 ME (69,5 ME en 2021). Nous observons une baisse des refinancements en montant investi. Les investissements dans les 1ers tours sont eux en légère progression, ce qui est très encourageant quant à la volonté des Business Angels de poursuivre leur soutien aux nouvelles entreprises même dans un contexte devenu plus difficile...

Les membres des réseaux de Business Angels et les Business Angels indépendants poursuivent leurs co-investissements, respectivement à hauteur de 44,2 ME et de 22 ME en 2022, contre 49,5 ME et 20 ME en 2021. Ceci démontre le rôle essentiel de la Fédération, France Angels, dans l'animation et les interactions au sein de la communauté des Business Angels !

Répartition géographique des entreprises financées

On observe une large répartition des entreprises financées sur le territoire national, avec notamment, pour 2022, une présence plus homogène entre les régions Île-de-France, Grand Est, Auvergne-Rhône-Alpes, Pays de la Loire et Provence-Alpes-Côte-d'Azur.

Cette dynamique régionale s'explique par une représentation des Business Angels via leurs réseaux présents sur l'ensemble du territoire et une forte dynamique des réseaux thématiques nationaux qui apportent leurs expertises dans des secteurs stratégiques (Défense, Santé, Agritech, Industrie, ...)

Ajustement des secteurs d'investissements

Le secteur du digital conserve sa première place des investissements des Business Angels français avec 41% contre 36% en 2021. La santé rencontre une baisse avec 18% contre 34% quant aux biens de consommation et de distribution, ils conservent leur troisième place avec 15% contre 11% en 2021...