Les boîtes de nuit ont retrouvé plus de 80% de leur fréquentation d'avant pandémie

Mais les discothèques et les bars de nuit ont perdu beaucoup de terrain par rapport aux cafés et aux restaurants...

(Boursier.com) — Confinements à répétition, couvre-feux... Fermés pendant de longs mois, les établissements de nuits ont payé une lourde facture pour la crise du covid et ont finalement rouvert leurs portes en février 2022. Les discothèques et les bars de nuit ont à ce jour récupéré "plus de 80% de leur volume d'avant pandémie et représentent aujourd'hui 8,7% en volume et 10,5% en valeur du secteur CHR (Cafés, Hôtels, Restaurants) en France", selon une étude CGA by NiQ (NielsenIQ).

C'est aussi pour ces établissements que la reprise a été la plus lente... Ils ont perdu beaucoup de terrain par rapport aux restaurants et aux cafés, ouverts la journée, soit plus d'un point en part de marché (volume et valeur).

Alors que l'ensemble du secteur de la nuit montre des signes positifs de reprise, les boîtes de nuit semblent mieux récupérer que les bars de nuit, notent encore les auteurs de cette étude. Pour rappel, en février 2022, le syndicat national des discothèques et des lieux de loisirs estimait que sur 1.500 établissements, environ 20% du secteur avaient disparu...

Un peu plus de 30 euros de dépenses

"Les boîtes de nuit attirent des dépenses plus importantes par visite : 30,25 euros en moyenne, soit près de 50% de plus que la moyenne de l'ensemble du CHR en France. En revanche, le panier moyen dans les bars de nuit est nettement inférieur, avec seulement 17,33 euros par personne", peut-on lire dans cette étude.

Du coté des consommations, les boîtes et les bars de nuit ont rebondi en grande partie "grâce aux bonnes performances de la bière et - surtout - des spiritueux au cours de l'année écoulée, les deux catégories surindexant la reprise globale des boissons" dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration en France...