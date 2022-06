Les besoins en infrastructures urbaines en Asie devraient dépasser 1.000 Mds$ d'ici 2050

Pour répondre aux défis de l'urbanisation croissante des villes asiatiques, la modernisation des infrastructures actuelles sera essentielle pour qu'elles deviennent plus résilientes face aux défis économiques, sociaux et climatiques.

(Boursier.com) — Avec plus de 4,5 milliards d'habitants, l'Asie est la région économique la plus dynamique au monde et ses zones urbaines figurent parmi les plus denses. D'ici 2050, près de 1,2 milliard de personnes supplémentaires viendront grossir les populations urbaines asiatiques et la région représentera plus de la moitié de la population urbaine mondiale.

Des investissements importants sont nécessaires pour conduire la transition environnementale des villes asiatiques. Les besoins en infrastructures urbaines de l'Asie devraient dépasser 1.000 milliards de dollars d'ici 2050, soit une augmentation de 7% par an par rapport à 2017.

Les "financements verts" se sont considérablement développés en Asie au cours des 5 dernières années, en particulier via des obligations vertes, sociales et durables...

Le total des émissions en Asie a atteint plus de 60 Milliards de dollars en 2021, et ce segment de marché va continuer à se développer compte tenu de la demande croissante des investisseurs et d'une réglementation plus favorable.

Jean-Charles Sambor, Responsable de l'équipe de gestion dette émergente et gérant du fonds BNP Paribas Sustainable Asian Cities Bond, a commenté : "La région compte déjà plus de la moitié de la population mondiale et connaîtra probablement une urbanisation croissante dans les décennies à venir. Face au développement alarmant des impacts physiques du changement climatique, nous avons conscience de l'urgence d'un changement durable pour les villes en Asie. Nous pensons que notre stratégie d'investissement obligataire axée sur les villes durables asiatiques peut contribuer à cet effort tout en offrant des rendements durables à long terme aux investisseurs."