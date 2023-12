Les banques d'Europe occidentale sont bien positionnées face aux pressions liées à la rentabilité estime Fitch Ratings

Même si les banques centrales commencent à réduire leurs taux en 2024, les taux élevés devraient atténuer la pression attendue sur les marges...

(Boursier.com) — Le secteur bancaire en Europe occidentale est bien positionné face à la pression sur les marges, et devrait générer une rentabilité solide et résistante en 2024, indique Fitch Ratings dans son dernier rapport sur les perspectives 2024 pour les banques d'Europe occidentale... Cela explique les perspectives sectorielles neutres pour l'ensemble du secteur bancaire d'Europe occidentale et pour chacun des pays, à l'exception de la Grèce, dont les perspectives sectorielles s'améliorent...

"Bien que la rentabilité des banques ait atteint un sommet avec des résultats élevés en 2023 dans la plupart des pays de la région, nous prévoyons que les performances des banques en 2024 ne seront que légèrement plus faibles, car les taux d'intérêt resteront plus élevés que les années précédentes" estiment les experts. "Même si les banques centrales commencent à réduire leurs taux en 2024, les taux élevés devraient atténuer la pression attendue sur les marges... Les charges de dépréciation des prêts ne devraient également augmenter que légèrement - à condition que les taux de chômage n'augmentent que modérément, conformément à nos prévisions".

"L'évolution des marges nettes d'intérêt sera différente selon les pays, mais nous prévoyons qu'elles auront atteint leur maximum dans tous les pays d'Europe occidentale, à l'exception de la France, à la mi-2024" poursuit Fitch. "Pour les banques françaises, qui ont vu leurs marges se contracter en 2023, nous prévoyons une amélioration de la rentabilité grâce à la réévaluation des actifs".

Les grandes banques d'Europe occidentale bien placées

"Nous ne prévoyons qu'une légère baisse des ratios de prêts douteux, car nous ne nous attendons pas à une forte hausse du chômage, ce qui atténuera la pression sur la consommation et la capacité de remboursement des ménages. Cependant, nous prévoyons un afflux plus prononcé de prêts douteux dans l'immobilier commercial et les prêts aux PME".

Et de conclure : Les grandes banques d'Europe occidentale sont les mieux placées dans cet environnement, car leurs solides franchises et leur diversification devraient soutenir leurs bénéfices et, bien que leurs coûts de financement augmentent, nous pensons qu'elles sont moins confrontées que les banques plus petites et plus spécialisées à la baisse des volumes de dépôts due au resserrement quantitatif des banques centrales...