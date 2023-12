Les baisses de taux en 2024 ne sont pas garanties, selon un "faucon" de la BCE

"Il serait encore prématuré de penser à des baisses de taux", a déclaré Robert Holzmann.

L'un des membres les plus "faucons" du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne a déclaré jeudi qu'il était trop tôt pour parler de réduction des taux et qu'une telle décision en 2024 était tout sauf certaine.

"Même si la BCE vient de terminer une série sans précédent de dix hausses consécutives de taux, il n'y a également aucune garantie de baisses de taux pour l'année 2024", a déclaré jeudi Robert Holzmann, cité par l'agence de presse Bloomberg. "La normalisation de la politique monétaire montre déjà son impact sur le ralentissement de l'inflation, mais il serait encore prématuré de penser à des baisses de taux."

Des paris prématurés

Mi-décembre, la BCE a maintenu ses taux inchangés pour la deuxième fois, mais la présidente Christine Lagarde a signalé que les paris du marché sur une baisse dès mars pourraient être prématurés. Le taux de dépôt de la BCE reste fixé à 4,0%, son plus haut niveau depuis la création de l'euro en 1999, après dix relèvements depuis juillet 2022.

"Nous n'avons pas discuté de baisses des taux. Pas de discussions, pas de débat sur cette question", avait déclaré la présidente de l'institution, Christine Lagarde, lors de la traditionnelle conférence de presse suivant la réunion du Conseil des gouverneurs. Dans son communiqué de presse, la BCE n'avait pas non plus fait allusion à une éventuelle réduction de ses taux, soulignant plutôt que l'inflation allait bientôt rebondir et que les pressions sur les prix restaient fortes.

L'inflation dans la zone euro devrait probablement atteindre l'objectif de 2% de la BCE au cours des deux prochaines années, même si le cheminement sera "difficile", a déclaré Robert Holzmann, qui dirige la banque centrale autrichienne.