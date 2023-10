Les associations jettent 16% des dons alimentaires venant des supermarchés

Cela représente 38.000 tonnes, équivalent à 185 millions d'euros de produits reçus, qui finissent à la poubelle, selon l'Ademe.

(Boursier.com) — La "ramasse" constitue une source d'approvisionnement historique et importante pour les associations, en leur permettant de récupérer sous certaines conditions des denrées invendues directement auprès des magasins. Problème : très peu de denrées sont collectées, selon l'agence de la transition écologique (Ademe), qui s'appuie sur une étude sur le sujet menée de février 2022 à juin 2023 auprès de 21 associations.

Sur l'ensemble des denrées issues du don, 16% en moyenne seront finalement jetées par les associations et donc non consommées par les bénéficiaires. Cela représente 38.000 tonnes, équivalent à 185 millions d'euros de produits reçus, qui finissent à la poubelle. Mais ce gâchis n'est pas seulement matériel, puisque selon l'Ademe, 11 millions d'heures de bénévolat sont inutiles, pour collecter, trier et jeter ces produits impropres.

Les collectivités perdent de l'argent (10 millions d'euros de collecte & traitement de déchets), tout comme les associations (64 millions d'euros de frais de fonctionnement inutiles en location ou énergie...). Par ailleurs, cela représente 65 millions d'euros non perçus par l'État, à la suite des déductions fiscales.

Evoluer

L'Ademe souhaite donc faire évoluer les pratiques "parfois en place de longue date et qui ne sont plus adaptées à la réalité du terrain". Elle veut renforcer les contrôles sur la qualité des dons. "Si la GMS (es grandes et moyennes surfaces, Ndlr) s'est mise en ordre de marche pour réduire drastiquement son gaspillage alimentaire, cela n'est pas sans conséquence sur le don. Il faut donc s'assurer que ce qui reste à donner soit fait dans de bonnes conditions pour ne pas pénaliser les associations", peut-on lire dans un communiqué.

Elle demande aussi une "coopération à l'échelle locale", c'est à dire "travailler de manière concertée et complémentaire à l'échelle d'un territoire entre associations pour mutualiser les efforts : partager les moyens logistiques, se répartir les jours de ramasse, partager les produits en trop grande quantité...". Autre piste : la coordination par un tiers comme les CCAS (Centre Communal d'Action Sociale) ou les PAT (Projets Alimentaires Territoriaux) permettant de mieux articuler les contraintes des donateurs et les besoins des associations. De quoi "offrir des temps d'échange commun, proposer des espaces mutualisés, faire du lien avec des conserverie", selon l'Ademe.