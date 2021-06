Les associations Finansol et Impact Invest Lab se rapprochent pour devenir FAIR

Un seul et même acteur engagé en faveur de la finance à impact social...

(Boursier.com) — Les associations Finansol, acteur majeur de la finance solidaire et l'iiLab (Impact invest Lab), plateforme associative d'expérimentation et de développement de l'investissement à impact social, annoncent aujourd'hui leur rapprochement pour créer FAIR, acteur engagé en faveur d'une finance inclusive, au service d'un meilleur impact social et environnemental.

"Parce que la finance solidaire constitue en France l'avant-garde de la finance à impact, c'est naturellement que ces deux organisations ont choisi de mutualiser leurs forces, compétences et savoir-faire pour promouvoir et développer la finance à impact social en France et à l'international"...

"La fusion entre Finansol et l'iiLab pour donner naissance à FAIR va nous permettre de changer de braquet dans plusieurs domaines. Nous serons plus ouverts sur l'international, notamment sur tout ce qui concerne l'investissement à impact social et/ou environnemental, et mieux armés pour avancer sur tous les sujets relatifs à cet investissement : la mesure de l'impact, les contrats à impact social, les statistiques et les études propres à ce domaine...Nous espérons également attirer de nouveaux membres pour renforcer notre collectif d'acteurs engagés dans l'action et la promotion d'un investissement à impact exigeant !" explique Frédéric Tiberghien, Président de FAIR.

iiLab et Finansol, une vision commune pour construire le monde de demain

Avec la création de FAIR, Finansol et l'Impact Invest Lab, ouvrent un nouveau chapitre de leur histoire. FAIR aspire à une économie qui replace la personne au centre de son développement et agit, en France et à l'international, pour une finance inclusive au service d'un meilleur impact social et environnemental.

A cet effet, elle mobilise les épargnants individuels et les investisseurs institutionnels, s'appuyant sur l'engagement citoyen et l'innovation financière. FAIR va ainsi s'inscrire dans les champs de la finance, de l'impact, de l'inclusion, de l'engagement citoyen afin de promouvoir des sujets et des projets qui préparent le monde de demain, s'inscrivent dans la durée et assurent une parfaite continuité entre le passé et l'avenir...