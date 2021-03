Les aidants et les médiateurs numériques en première ligne pour accompagner les Français en difficulté avec le numérique

(Boursier.com) — Les aidants et les médiateurs numériques sont en première ligne pour accompagner les Français en difficulté avec le numérique. C'est pourquoi, le Plan France Relance consacre 250 millions d'euros pour faire du numérique un atout pour leur faciliter la vie quotidienne...

Dans ce cadre, 10 millions d'euros sont mobilisés aujourd'hui afin de mieux outiller et former les aidants numériques. En effet, aujourd'hui, sur les 13 millions de Français éloignés du numérique, nombreux sont ceux qui ne peuvent acquérir immédiatement l'autonomie nécessaire. Ce sont donc plusieurs milliers d'aidants au service de dizaines de milliers de nos concitoyens auquel le gouvernement s'adresse aujourd'hui...

Cédric O, Secrétaire d'Etat chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques, a détaillé, ce lundi 15 avril, ces mesures :

La généralisation de l'outil Aidants Connect qui sécurise juridiquement et techniquement l'opération par laquelle un accompagnateur professionnel réalise une démarche administrative pour le compte d'un usager. Les structures qui souhaitent être habilitées peuvent désormais s'inscrire ici : https://datapass.api.gouv.fr/aidants-connect

Le financement par l'Etat, en plus de l'outil, d'une formation d'une journée et demie pour tous les aidants connectés qui seront habilités ;

Le financement du déploiement des outils de la galaxie PIX (ABC Pix, Pix Diag) pour outiller l'intervention de ces professionnels auprès des personnes en difficulté avec le numérique ;

Le soutien financier de l'Etat dans la mise en place de formations certifiantes et non certifiantes pour les aidants et médiateurs numériques déjà en poste. Le soutien de l'Etat se concrétise par deux partenariats avec d'une part l'OPCO UNIFORMATION et d'autre part avec l'Union nationale des Centres Communaux d'Action Sociale (UNCCAS). Par cette action, l'Etat soutient notamment les médiateurs numériques déjà en poste qui pourront bénéficier d'une formation certifiante, et initie un travail de professionnalisation et de valorisation de ce métier, utile dans la société numérique.

Ces initiatives ont toutes été élaborées en étroite coordination avec les différents partenaires présents lors de cette visioconférence, notamment PIX, Uniformation et l'UNCCAS. Elles complètent la mesure phare de la Relance qu'est le recrutement, la formation et le déploiement sur le terrain de 4.000 Conseillers numériques France Services...